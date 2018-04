Gewässerufer bleiben zugänglich

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Das Thema ist strittig und wurde bereits mehrmals heftig disktutiert, ohne allerdings bisher eine Einigung zu erzielen. Jetzt hat sich der Bauausschuss abermals mit den Baufreihaltebereichen an Gewässern befasst. Einig sind sich alle Fraktionen immerhin insoweit, dass die Durchgängigkeit zu und an Gewässerufern in Oranienburg überall gesichert sein soll. Das lasse sich am besten regeln, wenn dazu feste Meterangaben festgeschrieben würden, argumentieren die Grünen und die Linken. Sie hatten in Anträgen einen Abstand von 20 (Grüne) und 25 Metern (Linke) von stehenden und fließenden Gewässern im Innenbereich gefordert.

„Eine konkrete Meterangabe ist für alle Bauherren und Investoren ein klares Zeichen, wie dicht sie mit ihrem Vorhaben an ein Gewässer heranrücken dürfen“, sagte Harald Große (Linke). Fehle eine solche Angabe im Grundsatzbeschluss der Stadt werde die Beweislast gewissermaßen umgekehrt, Rechtssicherheit gehe verloren und das Stadtparlament müsse in jedem Einzelfall gute Argumente haben, um eine Uferbebauung abzulehnen. „Na, dann viel Spaß im Bauausschuss“, so Große. Jörg Roitsch (Grüne) und Ulrich Hebestreit (FWO) plädierten aus Gründen der Sicherheit und Klarheit ebenfalls für eine feste Meterangabe.

Baustadtrat Frank Oltersdorf (SPD) bat nachdrücklich darum, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen. Die Durchgängigkeit zu und an Gewässern – schon ein Gebot der Landesverfassung – lasse sich auch ohne feste Meterangabe regeln. „Über alle Bebauungspläne entscheiden die Stadtverordneten. Sie haben es immer in der Hand, darin entsprechende Abstände festzulegen“, so Oltersdorf. Die vergangenen 25 Jahre hätten doch gezeigt, dass man damit wirklich weiterkommen sei, wie etwa der Ausbau der Havelpromenade eindrucksvoll zeige. „Vorher wussten selbst viele Oranienburger nicht, dass die Havel mitten durch die Stadt fließt“, so Oltersdorf.

Der Bauausschuss folgte am Dienstagabend mit sechs gegen fünf Stimmen der Position der Verwaltung. Danach wird der alte, aber öfters unterlaufene Beschluss, 50 Meter von Ufern freizuhalten, aufgehoben, aber ausdrücklich bekräftigt, eine Durchgängigkeit für die Allgemeinheit zu sichern. (bren)