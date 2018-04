Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Was wird denn nun aus dem Schützenhaus in Neuzelle?Das ist die Frage, die sich Einheimische und Besucher seit Monaten stellen. Vom geplanten Um- und Ausbau zum sogenannten Bürgeraktivzentrum ist noch nichts zu sehen. Der Investor schimpft, aber er will das Millionenprojekt realisieren.

„Ich ziehe das jetzt durch“, betont Investor Thomas Preis, ein vorrangig in der Schweiz lebender Hesse. „Ich habe da schon so viel reingestreckt. Jetzt gebe ich auch nicht mehr auf.“ Allerdings habe er mit dieser finanziellen Belastung vorab und dem Widerstand der Behörden nicht gerechnet, gibt er zu. Im September des vergangenen Jahres hoffte Preis, im Oktober den Bauantrag einreichen und dann im Februar mit dem Rohbau beginnen zu können. Doch daraus ist nichts geworden. Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das ehemalige Schützenhaus sowie sich anschließender Parzellen wurde übrigens schon im März 2016 von den Neuzeller Gemeindevertretern beschlossen.

Der zum wiederholten Male veränderte Zeitplan sieht wie folgt aus: Bis Ende Juni sollen alle notwendigen Papiere beim Bauamt in Beeskow vorliegen. Bis Ende des Jahres rechnet Preis mit der Baugenehmigung. „Wenn alles gut geht, können wir ja vielleicht auch noch Ende des Jahres mit den Tiefbauarbeiten beginnen.“ Der eigentliche Baukörper würde im nächsten Jahr folgen. „Und bezugsfertig soll alles 2020 sein“, sagt Preis.

Doch, was er möchte und was er sagt, das scheitert eben immer wieder an der Realität. Mehrmals seien ihm in den vergangenen Jahren Hürden in den Weg gestellt worden, moniert er. Die letzte hat mit alten und neuen Baulasten zu tun. Mit dem Schützenverein, der sein Domizil auf dem Berg auch weiterhin nutzen möchte, hat er sich geeinigt, versichert er. „Sogar mit der Bundesrepublik Deutschland hat es eine Tauschaktion gegeben“, erzählt er. Die bekam ein Stück Straße zurück, Preis dafür ein Stück Fläche daneben. Das sei gar nicht so leicht gewesen.

Die neue Grundstückssituation ist ihm zufolge mittlerweile im Grundbuch eingetragen. „Die erste Hürde ist also genommen“, sagt der Investor. Nach der Löschung der alten Dienstbarkeiten sollten die neuen eingetragen werden, doch das wies die Baubehörde des Kreises zurück. Hintergrund ist nach Angaben von Preis, dass die Fläche, auf der zurzeit Ziegen und Schafe grasen, nur zum Teil als Wohn- und Mischzone ausgewiesen ist. Er spricht von einer geforderten Ausweitung der Innenbereichszone.

„Die Behörde, die uns jetzt die Auflage macht, diese Zone zu erweitern, war am Anfang dagegen.“ Preis wundert sich über gar nichts mehr. Fest steht, der Innenbereich wird um 2100 Quadratmeter erweitert. Die Gemeinde habe bereits zugestimmt, eine extra Abstimmung in der Gemeindevertretersitzung sei nicht notwendig gewesen. In diesen Tagen folge nur noch die Öffentlichkeitsbeteiligung. „Mal sehen, was da kommt.“

„Die Treppe, die ich für die Schützen besorgt habe, die liegt nun schon seit einem Dreivierteljahr da“, erklärt Thomas Preis. Doch ein Bauverbot, weil die geplante Treppe im Außenbereich liegen würde, habe ihm die Hände gebunden. „Aber das ist mir jetzt egal. Ich lasse das jetzt machen – als vorbereitende Maßnahme für das Bauvorhaben. Demnächst sollen die Kräne auf der Fläche stehen. Immerhin sei er verpflichtet, den Mitgliedern des Schützenvereins Zugang zu ihrem Domizil zu gewähren.

Bei all den Diskussionen um Baugenehmigung und Gutachten in den vergangenen Monaten wurde über das eigentliche Vorhaben kaum noch kommuniziert. „Aber am festgelegten B-Plan hat sich nichts geändert“, versichert der Investor, der über Ostern wieder in Neuzelle weilte. Was entsteht, ist ein Bürgeraktivzentrum. „Und der alte Bestand wird zu 100 Prozent in die Erweiterung integriert.“ Das alte Schützenhaus soll als Gastronomie wieder aktiviert werden, erläutert Preis. Hinzu komme ein zusätzlicher Veranstaltungsraum, und zwar unter der Terrasse. Darin sollen etwa 200 Gäste Platz finden können. „Das Kulturhaus als Veranstaltungsstätte mit seinen 254 Sitzplätzen bleibt auch“, sagt er. Das werde so auf Vordermann gebracht, das alles stimmt und alles den neusten Auflagen entspricht. Und dann kommt Preis zum An- und Neubau. Da entsteht ihm zufolge ein Bett- und Bike-Hotel mit 83 Betten. Zudem sollen noch 54 barrierefreie Wohnungen errichtet werden.

„Das alles finanziert die Preis Immo AG ganz allein“, betont der Investor, der stundenlang über all die Auflagen und Behördengänge berichten könnte. Allein vier Feuerwehraufstellflächen seien ihm vorgeschrieben worden im Brandschutzkonzept. Mehr als 60 Gutachten wurden laut Preis mittlerweile angefertigt, unter anderem zum Artenschutz. „Das ist alles komplett geklärt.“ Es habe Umsiedlungen gegeben – von der Fledermaus bis zum Sperling. Und als die Baumreihe an der Straße gefällt werden musste, weil Gefahr im Verzug war, da habe man jeden Baum einzeln mit einer Hebebühne nach möglichen tierischen Winterquartieren abgesucht. Das habe alles extra gekostet. Und weil der Artenschutz so groß geschrieben wird, wurde auch das Gebäude mehrmals unter die Lupe genommen. „Erst jetzt im März durfte ich es betreten und die Fenster schließen“, erzählt er.

Was die genaue Investitionshöhe des ehrgeizigen und in Neuzelle nicht unumstrittenen Projekts angeht, darüber will Thomas Preis nicht reden. „Aber die Investition ist gewaltig, geht weit über den sechsstelligen Bereich hinaus. Und die Preis Immo AG finanziert das Ganze – inklusive aller Gutachten – aus eigener Tasche“, das betont er. Er habe in der Region niemanden gefunden, der das Vorhaben finanziell unterstützen wollte.