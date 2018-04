Saisonstart mit 65 Kilometern Strecke

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Mit einer Tour nach Beeskow wird am Sonnabend, 22. April, in Storkow offiziell die Fahrradsaison eingeläutet. Für das Anradeln hat Antje Hilsing vom Team der Tourist-Info auf der Burg unterschiedliche Strecken für Hin- und Rückweg ausgesucht. Außerdem lockt in der Kreisstadt ein vielfältiges Programm. Rund 65 Kilometer sind insgesamt auf dem Fahrrad zurückzulegen. Wem das alleine mit Muskelkraft zu viel ist, der kann in der Storkower Tourist-Info auf Vorbestellung ein E-Bike ausleihen.

„Das Anradeln ist mir eine Herzenssache“, sagt Antje Hilsing. Sie wird die Gruppe aus Storkow auf der Fahrt nach Beeskow führen, Unterstützung erhält sie von Burg-Azubi Richie Stark. Abwechslung ist dabei garantiert: Anders als im vergangenen Jahr, als die Anradel-Gruppe aus Storkow im Naturpark Dahme-Heideseen unterwegs war, geht es diesmal über Behrensdorf, Ahrensdorf, Falkenberg und Kohlsdorf nach Beeskow, die Rücktour führt über Herzberg und Diensdorf-Radlow – identisch ist also nur der Streckenabschnitt zwischen Storkow und Wendisch Rietz.

Um 9 Uhr ist Treffpunkt im Innenhof der Burg, Franks Bikeshop aus Storkow bietet dort einen kostenlosen Fahrradcheck an. „Gegen 12 Uhr wollen wir in Beeskow ankommen“, sagt Antje Hilsing zum Zeitplan. Dort geht es zur Marina auf der Spreeinsel, wo unter dem Motto „Pedale trifft Paddel“ Schnuppertouren im Drachenboot und Kanu, eine Hüpfburg, Kinderschminken und vieles mehr angeboten werden. Außerdem nehmen alle Radler an einer Tombola teil. Die Rückkehr nach Storkow peilt die Tourleiterin für 16 Uhr an. Wem Hin- und Rückfahrt zu viel sind, der kann vom Beeskower Bahnhof aus die Regionalbahn nutzen.

Antje Hilsing verweist aber auch auf die E-Bikes, die von der Burg zum Anradeln zum Aktionspreis von 15 Euro verliehen werden, und mit denen das Vorankommen weniger kraftaufwendig ist. „Vier Stück haben wir ständig im Angebot, bei Bedarf ordern wir nach“, sagt sie. In einem speziellen Familien-E-Bike ist auch Platz für zwei Kinder. Außerdem bietet die Burg Picknickkörbe für sechs Euro an. Anmeldeschluss für eine Ausleihe (Tel. 033678 73108) ist nächste Woche Donnerstag.

Nachdem die Tourist-Info bei der E-Bike-Ausleihe zuletzt steigende Zahlen verzeichnet hat, hofft Antje Hilsing nun, dass sich das Anradeln zu einer Tradition mit wachsender Teilnehmerzahl entwickelt. „Einige Anmeldungen für den 22. April sind schon da“, sagt sie.(bs)