Angebot für die Schwächsten

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Was lange währt, wird gut. Etwas später als geplant, dafür rundum gut vorbereitet ist am Mittwoch das Projekt „Seelower Tafel“ der Volkssolidarität Oderland gestartet. Zur Eröffnung gab es viele Dankesworte und beste Wünsche für gutes Gelingen.

Die Enttäuschung war im Juli 2017 bei den Betroffenen groß. Neun Jahre lang konnten rund 500 Frauen und Männer aus der gesamten Region im „Brotkorb“ zu einem symbolischen Preis wöchentlich Lebensmittel erwerben. Das Angebot war jenen vorbehalten, die am Rande des Existenzminimums leben, die aufgrund eines zu geringen Einkommens von Sozialleistungen leben. Als die Frankfurter Arbeitsloseninitiative die Außenstelle in Seelow schloss, war die Hoffnung groß, dass es eine Fortsetzung geben möge. Sie hat sich nun erfüllt.

Es sei ein trauriger Fakt, dass in einem reichen Land wie Deutschland immer mehr Menschen von Alltags- und Altersarmut betroffen sind, sagt Ines Große, Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes der Volkssolidarität. Tafeln stünden für Solidarität und Mitmenschlichkeit. Ein Anspruch, dem sich der Wohlfahrtsverband seit mehr als 70 Jahren stelle. Die Tafel in Seelow passe bestens in dieses Konzept. Es sei keine Außenstelle, sondern eine eigenständige Einrichtung, betont Andreas Noack, Vorstandsvorsitzender der Brandenburger Tafeln. „Seelow ist die 43. Tafel im Land“, erklärt er. Mehr als 10 000 Menschen würden landesweit mit den Angeboten der Tafeln unterstützt.

Petra Schneider, Geschäftsführerin der Volkssolidartät Oderland, lässt die Stationen Revue passieren. Im Sommer 2017 habe der Wohlfahrtsverband aus der Zeitung vom Ende der Tafel-Außenstelle in Seelow erfahren. Im August signalisierte der Verband, dass man einen Neustart wagen wolle. Im September stellten die Akteure das Konzept im Sozialausschuss der Stadt vor und überzeugten damit. „Dann begannen viele Verhandlungen und Gespräche“, blickt Petra Schneider zurück. In der Seelower Wohnungsbaugesellschaft habe man einen Partner gefunden, der die Räume nicht nur bereitstellte, sondern auch kräftig investierte. Vieles hat sich gegenüber der alten Ausgabestelle positiv verändert. Die Geschäftsführerin dankt der Stadtverwaltung, die von Anfang an das Vorhaben unterstützt habe, sowie an das Jobcenter, an die Lebensmittelmärkte, mit denen Vereinbarungen abgeschlossen werden konnten, sowie an Stadt- und Landtagsabgeordnete.

Bürgermeister Jörg Schröder ergänzt dieses Dankeschön. Es gelte auch der Initiativgruppe, die sich nach der Schließung 2017 eingesetzt und gemeinsam mit nach Lösungen gesucht habe. Jede Woche traf sich der Rathauschef mit der Gruppe. Vom Resultat können nun jene profitieren, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Mit den zusätzlichen Lebensmitteln können viele schmale Budgets der Betroffenen aus Seelow und dem Umland entlastet werden. Schröder dankt neben dem Strausberger Unternehmen AB Green Global GmbH besonders dem Amt Lebus, das weiter an seinem Beschluss zur finanziellen Unterstützung der Tafel festhält. Die Stadt hat einen Anschubbetrag in Höhe von 1500 Euro bereit gestellt. Die Linken-Landtagsabgeordnete Bettina Fortunato sichert monatlich eine Spende in Höhe von 50 Euro zu.

Zu den Besonderheiten der neuen Tafel gehört die wöchentliche Sozialberatung, die Sozialarbeiter Sven Meisel ab sofort anbietet.

Öffnungszeiten der Seelower Tafel: Ausgabe von Lebensmitteln Di und Fr von 12 bis 14 Uhr, ab 11 Uhr Möglichkeit für Imbiss, Mi 10 bis 12 Uhr Sozialberatung.