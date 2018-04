Touristisches Potenzial strahlt bis nach Bad Freienwalde

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Finowkanal sei für Bad Freienwalde mehr als ein touristisches Kleinod, sagt Dieter Bosse. Der Stadtverordnete und Mitglied des Aufsichtsrates der Tourismus GmbH vertritt die Kurstadt in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Finowkanal. Mitglied wurde sie 2009, ein Mitbringsel des Ortsteils Hohensaaten.

Das Engagement der Stadt Bad Freienwalde in der KAG stößt nicht überall in der Kurstadt auf Zustimmung. Als die Stadtverordnetenversammlung im Februar über die Absichtserklärung zur Übernahme der zwölf Schleusen auf dem Finowkanal entschied, stimmte die SPD-Fraktion komplett dagegen. Detlev Wieland, der gebürtige Hohensaatener, warnte von den enormen Bau- und Reparaturkosten an den Schleusen, von denen viele baufällig seien. Die Mitgliedschaft in der KAG habe Hohensaaten nichts gebracht. Die Hoffnung auf Fördermittel und auf eine Marina habe sich nicht erfüllt. Die Stadt solle sich lieber um den Freienwalder Landgrabem statt um den fernab liegenden Finowkanal kümmern, ärgerte sich Siegfried Kunze aus Schiffmühle nach der Mehrheitsentscheidung der Stadtverordnetenversammlung.

Für Dieter Bosse ist dies kein Widerspruch. „Wir müssen das gesamte Netz der Wasserstraßen sehen“, sagt er. Der Freienwalder Landgraben hänge mit den Finowkanal als älteste künstliche Wasserstraße eng zusammen. Wenn dieser erhalten und touristisch entwickelt wird, strahle dies auch auf Bad Freienwalde aus. Der Finowkanal habe ein immenses Potenzial. Wassertouristen, die durch den Finowkanal schippern, scheren sich nicht um Kreisgrenzen. „Wir müssen endlich die Schiffbarkeit des Freienwalder Landgrabens wieder herstellen“, sagt der Bad Freienwalder, der daran erinnert, das bis 1960 die „Weiße Flotte“ bis zum Bad Freienwalder Bollwerk fuhr. „Ich war zwar damals erst vier Jahre alt, kann mich aber trotzdem an eine Schifffahrt erinnern“, erzählt er.

„Wir haben die gleichen Chancen, tragen aber nur einen geringen Anteil der Kosten“, erläutert Bosse. Bad Freienwalde sei nicht als ganze Stadt, sondern nur mit Hohensaaten in der KAG vertreten. Als Maß werde die Zahl der Einwohner des Ortsteils angerechnet. Den Löwenanteil zahlen die Stadt Eberswalde und die Gemeinde Schorfheide. Die Kurstadt hat zudem einen nicht unerheblichen Einfluss. Dieter Bosse sitzt zusammen mit den Bürgermeistern Friedhelm Boginski von Eberswalde und Jörn Lehmann von Liebenwalde im Vorstand der KAG. Bosse vertritt Bad Freienwalde mit dem Mandat der Stadtverordnetenversammlung.

Im übrigen seien nicht alle Schleusen baufällig, räumt Bosse mit Vorurteilen auf. Wichtige Bauwerke wie die Stadtschleuse in Eberswalde oder die Schleuse in Finowfurt seien bereits saniert. Im übrigen ziehe sich der Bund nicht gänzlich zurück. Er müsse das Bett des Kanals weiter entschlammen und wegen des Hochwasserschutzes eine bestimmte Wassertiefe garantieren. Zudem übernehme er bei der Sanierung der Bauwerke die Hälfte der Kosten.

Die Kurstadt werbe jetzt schon mit dem Schiffshebewerk, warum nicht auch mit dem Finowkanal, so Bosse. „Wir sind touristisch eine Region“, betont er. Eberswalde sei 16 Kilometer entfernt, es sei daher leichtfertig, die Chance der touristischen Zusammenarbeit auszuschlagen.

Ob ein Zweckverband gebildet wird, der den Schleusenbetrieb sicherstellt, stehe noch nicht fest. Bei einem Workshop in Eberswalde stellte Franz Vochsen von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Heilmaier & Partner Zahlen für die Zeit von 2018 bis 2030 (Umlage nach Einwohnerschlüssel) gegenüber, welche Kosten die Anrainerkommunen erwarten, wenn dafür Fördermittel fließen und wenn nicht. Bad Freienwalde hätte insgesamt 362 000 Euro zu zahlen, ohne Förderung wären es 578 000 Euro. Zum Vergleich: In Eberswalde reicht die Spanne von 18,1 bis 28,9 Millionen Euro.

Politisches Ziel müsse es sein, das Verbot der Unteren Naturschutzbehörde abzuschaffen, das Bootstouren auf dem Landgraben untersagt. „Da muss doch der Landrat endlich mal ein Machtwort aussprechen“, fordert Dieter Bosse.