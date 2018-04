Große Liebe Spreewaldkahn

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Was wäre der Spreewald ohne den Spreewaldkahn? Für Bernd Marx ist das eine ohne das andere nicht vorstellbar. Durch die Adern des 68-Jährigen aus dem Dörfchen Boblitz fließt sozusagen Spreewald-Wasser. „Hier wurden erst in den 1960ern und 70ern Wege angelegt“, betont der Mann, der am 23. April einen Vortrag im Neuzeller Strohhaus halten wird. Vorher sei man auf die Kähne angewiesen gewesen, um von A nach B zu kommen.

„Ich selbst hatte meinen ersten Kahn mit acht Jahren“, erzählt er. Ein Mitschüler, dessen Familie mehrere Spreewaldkähne besessen habe, hatte ihm wahrscheinlich aus einer Laune heraus das kleinste Wassergefährt zum Kauf angeboten. „Zehn Mark wollte er haben“, erinnert sich Marx, der natürlich sofort einschlug. Um das Geld zusammen zu bekommen, habe er Flaschen und Gläser gesammelt und weggebracht. Dann bekam er den Kahn und fuhr stolz durch das lagunenartige Wasserlabyrinth. „Ich bin seit 60 Jahren mit dem Spreewaldkahn in Berührung.“

Über all die Jahre hat sich Bernd Marx natürlich intensiv mit der Geschichte der Kähne auseinandergesetzt. Die begann mit Einbäumen während der Besiedlung durch die Slawen vor etwa 1500 Jahren. Noch vor etwa 150 Jahren seien Einbäume im Spreewald nachgewiesen worden, weiß Marx. In seinem Vortrag im Strohhaus wird er vor allem auch auf die Geschichte des Kahnbaus eingehen, auf das Material, das von Kiefernholz auf Eiche und Pappel wechselte. Und heute bestehen die meisten Kähne – auch sein eigener – aus Aluminiumblech.

9,50 Meter lang und 1,90 breit, das sind die Standardmaße dieser Wasserfahrzeuge in der Gegenwart. Das hänge damit zusammen, dass die Fahrzeuge auch geschleust werden müssen. „Früher hat man mit den Kähnen übrigens Vieh und Häuser transportiert“, sagt Marx und kommt von einem zum nächsten interessanten Aspekt. Er spricht von Konsumkähnen, von Feuerwehrkähnen und von Bierkutschkähnen. Es dürfte also ein unterhaltsamer und vor allem sehr bereichernder Abend im Strohhaus werden.(ja)

„Die Geschichte des Kahnbaus im Spreewald“, 23.4, 19 Uhr, Strohhaus Neuzelle