Klavier lässt Kinder malen

Gerrit Freitag

Frankfurt (Oder) (MOZ) Klaviermusik bringt Kinder zum Malen. Das genau zeigten am Mittwoch die Drittklässler der Erich-Kästner-Schule und Kinder der Waldorfschule im Rahmen des 2. Musikfestes PianOdra in der Konzerthalle. Musikalisch inspiriert durch den russischen Pianisten Modest Mussorgski mit dem Werk „Bilder einer Ausstellung“ entstanden Bilder auf Leinwand.

Bilderstrecke Schulprojekt mit Klavierfest PianOdra Bilderstrecke öffnen

Pianist und Initiator des Musikfestes, Christian Seibert, lädt vom 4. bis 6. Mai wieder ein zu einer musikalischen Reise auf dem Klavier, diesmal durch „Russische Weiten“. Das Leitthema in diesem Jahr widmet sich Russland und insbesondere seinem Komponisten Sergej Prokofjew. „Es ist schön, Bildende Kunst durch Klaviermusik zu vermitteln, zu sehen, welche Emotionen und Bilder bei den Kindern frei werden“, erzählt Seibert und verweist auf die gute Vorbereitung und Zusammenarbeit mit den beiden Schulen.

45 Kinder der Erich-Kästner-Schule und Waldorfschule lauschten gespannt den 35-minütigen Klangstücken von Modest Mussorgski. 1874 komponierte Mussorgski seinen Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ inspiriert durch die Gedenkausstellung seines Malerfreundes Victor Hartmann. Wie die Kinder die musikalischen Bilder aufnehmen, was sie hören und dabei sehen und welche neuen Bilder vielleicht daraus entstehen, ist verblüffend. „Sogar einige Jungen aus der Klasse, die sonst mehr Fußballspielen im Kopf haben, haben das Malen für sich entdeckt“, bemerkt Klassenlehrerin Berit Meier. Die Empfindungen sind stark ausgeprägt und die Gefühlswelt der Kinder wird auf 50x70 cm großen bunten Leinwand-Bildern reflektiert. „Das malt sich viel besser als auf Papier“, freut sich Isabell Mory. Die Achtjährige zieht die Pinselstriche an ihrem gemalten Schloss nach und zeigt sich sichtlich zufrieden mit ihrem Werk.

Die Bilder der Kinder wirken groß, an Platz und Farbe wird nicht gespart. „Die Farbe verläuft und tropft nicht so“, staunt die neunjährige Hanna Robert, die zum ersten Mal Acrylfarbe auf Leinwand bringt. Johanna Schmäske hat eine ältere Dame gemalt, die zu schweben scheint. „Als ich die Musik gehört habe, musste ich immer an Hexe Baba Jaga denken“, erklärt die Neunjährige.

Die Idee zu diesem Schulprojekt stammt übrigens von Friedrike Biermann. „Beim Kinderkonzert am 6. Mai werden wir im Logensaal die Arbeiten der Schüler zeigen“, erzählt die Konzert-Pädagogin, die auch Klavierlehrerin ist. Geplant ist auch eine Wechsel-Ausstellung an den Schulen.

Die Klavierfesttage PianOdra beginnen am 4. Mai mit einem Eröffnungskonzert mit Werken von Prokofjew, Rachmaninow. Einen jazzigen Blick auf Volksmelodien Osteuropas gibt es nach dem Eröffnungskonzert unter dem Titel „Kat juscha on my mind“. Am 5. Mai erwartet am Nachmittag die Zuhörer ein Familienkonzert. Am Abend wird ein Akkordeon-Duo Werke von Hans Boll, Viktor Grindin und Vladislav Solotarjow spielen. Mit dem Kinderkonzert Modest Mussorski „Bilder einer Ausstellung“ und dem Konzert „Russisches Feuerwerk“ gehen die drei musikalischen Festtage zu Ende.

Alle Konzerte im Logensaal, Logenstraße 11. Karten bzw. Festivalpass an der Konzertkasse, Kartentelefon 0335 27629356; www.kleistmusikschule.net