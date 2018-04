Meistens sind Frauen die Unfallopfer

Burkhard Keeve, Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Nach dem tödlichen Unfall in Oranienburg, bei dem eine 59-jährige Borgsdorfer Fahrradfahrerin von einem nach rechts abbiegenden Lkw erfasst und mitgeschleift wurde, hat eine Debatte über das Verhalten im Straßenverkehr, sowie über den toten Winkel und Abbiegeassistenten in Lkw begonnen. Die Polizei sucht inzwischen Zeugen, die den Unfall am Dienstag beobachtet haben.

Unfallforscher der Versicherer (UVD) gehen davon aus, dass sich viele der häufig tödlichen Kollisionen vor allem an Kreuzung verhindern ließen, wenn Radfahrer und Lkw-Fahrer besser auf den Verkehr achten würden. Das zeige eine Auswertung der Unfalldatenbank der UVD. Die Daten zeigen auch Ergebnisse, wer vor allem zu den Opfern gehört. Somit waren zwei Drittel der Radfahrer, die mit rechts abbiegenden schweren Lkw kollidierten, Frauen. 40 Prozent der an solchen Unfällen beteiligten Radfahrer waren Senioren ab 65 Jahre. Die meisten Unfälle geschahen zudem, wie bei dem jüngsten Unfall in Oranienburg, an ampelgeregelten Kreuzungen, während der Radfahrer Grün hatte. Damit ist für UDV-Leiter Siegfried Brockmann die gängige Annahme widerlegt, dass es sich hier um besonders schnelle oder rüpelhafte Radfahrer handeln könnte.

Die UVD-Experten fordern daher, dass in allen schweren Lastwagen Abbiegeassistenten zum Einsatz kommen. Auch der Brandenburgische Landesverband des ADFC setzt sich seit Jahren dafür ein, dass solche technischen Assistenten Pflicht in Lkw werden. „Außerdem müssen bessere Ampellösungen her, so dass bei Grün nicht gleichzeitig abgebogen und geradeaus gefahren wird“, sagt Magdalena Westkämpfer vom ADFC Brandenburg.

Kamera gestützte Assistenten, die den Lkw-Fahrer mit einem Piepton warnen oder bei Gefahr automatisch stoppen, sind bislang die Ausnahme. In der Regel verlassen sich die Fahrer auf den Blick in den oder die Seitenspiegel. „Entscheidend ist der Kraftfahrer“, sagt Manfred Speder, Geschäftsführer des Veltener Abfallwirtschaftsunternehmen (AWU). Um den Umgang mit den Spiegeln zu lernen, „gibt es Schulungen und Weiterbildungen bei uns“. Um die Spiegel korrekt einzustellen gibt es bei der AWU sowie beim Tochterunternehmen Grunske in Germendorf, aber auch bei der Dekra in Oranienburg „Tote-Winkel-Zonen“, in denen die Lkw-Fahrer ihre Spiegel entsprechend einstellen können.

Um auf die Gefahren mit dem toten Winkel aufmerksam zu machen, bietet die Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg auch aktuell wieder Aufklärung für Schüler an, die mit dem Rad unterwegs sind. Doch eine klare Erkenntnis hat die Innung auch: Trotz aller Informationen und Kenntnisse gelte weiter, dass nur der Blickkontakt zum Kraftfahrer hilft, die Gefahr des toten Winkels bei abbiegenden Lkw an Kreuzungen tatsächlich auf das geringste Niveau zu vermindern.

„Der Druck auf die Fahrer ist immens hoch, auch weil die gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr abgenommen hat“, sagt Göran Kronberg, Geschäftsführer des neue Ausbildungszentrums für Lkw-Fahrer (IAZ) in Lehnitz. Deshalb setzt Kronberg viel auf praktische Schulungen, bei der auch Gefahrensituationen simuliert werden. Dennoch hält auch Kronberg die Pflicht für Assistenzsysteme in Lastwagen für richtig.

Die genaue Ursache für den tödlichen Unfall in Oranienburg ist weiter unklar. Der 31-jährige Lkw-Fahrer wurde am Dienstagabend zwar noch vernommen. Über Inhalte des Gesprächs konnte die Pressestelle der Polizei am Mittwoch allerdings noch keine Angaben machen. „Der Fahrer hat eine rechtliche Anhörung bekommen und wurde danach aus dem Gewahrsam entlassen“, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach lediglich. Als sicher gilt bislang, dass der Lkw-Fahrer die Radfahrerin beim Rechtsabbiegen erfasst hatte.

Bisher gebe es aber keine Augenzeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, sagte Feierbach. Die Ermittler bitten deshalb Personen, die sich am Dienstagmittag an der Kreuzung aufhielten, die Polizei unter 03301 8510 zu kontaktieren.