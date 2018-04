Asbestzementplatten mitten im Wald entsorgt

Frank Groneberg

Siedichum (MOZ) Unbekannte Täter haben im Wald mehrere Stapel Asbestzementplatten illegal entsorgt. Die Oberförsterei sucht nun Zeugen, die bei der Suche nach den Tätern helfen können.

„Wir sind fassunglos, sind erschüttert“, sagt Henry Herold. Dass unverbesserliche Mitmenschen in den Wäldern der Oberförsterei Siehdichum, der er als Leiter vorsteht, Gartenabfälle, Hausmüll, Autoreifen, Sperrmüll und andere Sachen illegal entsorgen, das ist er ja seit Jahren gewohnt. Und auch, dass die Müllmenge von Jahr zu Jahr wächst. Doch das, was da jetzt abgekippt worden ist, das ist neu. Jedenfalls in den Wäldern seiner Oberförsterei. Insgesamt gut 80 große Asbestzementplatten türmen sich auf drei Stapeln im Wald. Sie haben einst als Dachabdeckung gedient, wurden dann nicht mehr gebraucht. Mehrere der Well­asbestzementplatten sind bereits zerbrochen – das heißt, es wurden bereits Asbestfasern freigesetzt, die, wenn sie eingeatmet werden, sich in der Lunge festsetzen und Krebs verursachen können. Asbestzement wird deshalb nicht nur als Sondermüll, sondern als besonders gefährlicher, als besonders gesundheitsgefährdender Stoff eingestuft. Und Asbestzement muss von Spezialfirmen entsorgt werden, was mit erheblichen Kosten verbunden ist.

Genau diese Kosten wollten die Täter offensichtlich sparen. Die Entsorgungskosten muss nun der Landesbetrieb Forst übernehmen, also der Steuerzahler. „Das wird uns wohl mehrere Tausend Euro kosten“, schätzt Henry Herold ein. Vor allem das Bergen und Verladen der Dachplatten werde teuer, da das unter besonders strengen Schutzvorkehrungen erfolgen müsse. Besonders dreist sind die Täter im Wald nahe Rießen vorgegangen: Dort haben sie sich nicht mal die Mühe gemacht, eine versteckte Ecke anzufahren, sondern ihre gefährliche Ladung einfach mitten auf einen Waldweg gekippt. „Ich weiß gar nicht, ob die Täter sich dessen bewusst sind, welchen Schaden sie hier im Wald anrichten“, so Henry Herold.

Das Abladen von Sondermüll wie Asbestzement im Wald wird nicht mehr als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat verfolgt. Als eine Umweltstraftat, die laut Strafgesetzbuch mit einer Geldstrafe oder mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft wird. Um die Täter bestrafen zu können, muss man sie allerdings erst mal haben. Die Oberförsterei hat bei der Polizei Anzeige erstattet gegen Unbekannt. Und sie sucht jetzt mögliche Zeugen. „Die Frage ist zum einen: Wer hat nahe Fünfeichen, an der Straße in Richtung Schernsdorf, in den vergangenen Tagen Transporter oder kleine Lkw in den Wald fahren sehen?“, sagt Revierförster Leif Leonhardt. Der erste Stapel Asbestzementplatten war dort am 5. April entdeckt worden. Am Sonntagnachmittag (8. April) hatten die Täter dann an derselben Stelle einen zweiten Stapel abgeladen. „Zum anderen fragen wir: Wo sind in jüngster Zeit solche Dachplatten abgebaut worden? In Frage kommen beispielsweise Garagen, Bungalows, Schuppen.“ Möglicherweise, ergänzt Henry Herold, hätten Bürger besonders preiswerte Angebote für die Entsorgung solcher Dachdeckungen bekommen und angenommen. Und die Anbieter haben dann die Asbestplatten trotz Zusicherung, alles fachgerecht zu entsorgen, in den Wald gebracht. „Wer bei der Aufklärung helfen kann, wendet sich bitte an die Polizei oder direkt an uns“, bittet er und verweist darauf, dass mehrere der Platten einen braunen Anstrich haben – vielleicht ein wichtiger Hinweis.

Der Revierförster hat den gefährlichen Sondermüll zunächst mit rot-weißem Flatterband gekennzeichnet. „Wir lassen die Platten so schnell wie möglich abholen“, versichert Leif Leonhardt. Nahe Rießen war der Asbestzement bereits im Oktober oder November 2017 im Wald abgekippt worden, wurde aber erst viel später entdeckt.

Hinweise an die Oberförsterei Siehdichum, Tel. 033606 870110, E-Mail: obf.siehdichum@lfb.brandenburg.de