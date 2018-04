NBA: Minnesota feiert Playoff-Rückkehr - James mit Bestwert

dpa-infocom

Minneapolis (dpa) Die Minnesota Timberwolves haben sich zum ersten Mal seit 2004 wieder für die Playoffs in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA qualifiziert.

Mit 112:106 (62:54) nach Verlängerung besiegten die Timberwolves den direkten Konkurrenten um den letzten verbleibenden Playoff-Platz in der Western Conference, die Denver Nuggets. Beim Heimerfolg konnte sich Minnesota auf seine beiden Allstars Jimmy Butler (31 Punkte) und Karl-Anthony Towns (26 Punkte/14 Rebounds) verlassen. «Es geht einfach nur darum, einen Weg zu finden, das Spiel zu gewinnen», sagte Timberwolves-Trainer Tom Thibodeau im Anschluss. «Es ist nicht immer schön».

Dank des Erfolgs gehört die 14-jährige Playoff-Durststrecke der Timberwolves nun der Vergangenheit an. In der ersten Playoff-Runde trifft die junge Timberwolves-Mannschaft auf die Houston Rockets um das Star-Duo James Harden und Chris Paul. Die Texaner qualifizierten sich als beste Mannschaft der Vorrunde für die Playoffs.

Superstar LeBron James kassierte mit den Cleveland Cavaliers zum Abschluss der Vorrunde eine Niederlage. Der Vizemeister unterlag gegen die New York Knicks 98:110 (37:57). James verbuchte in etwas mehr als zehn Spielminuten zehn Zähler. Viel wichtiger dürfte für den 33-Jährigen jedoch die Tatsache sein, dass er in dieser Saison zum ersten Mal in seiner Karriere alle 82 Vorrundenspiele absolvieren konnte.

«Ich habe mich in dieser Saison nie besser gefühlt», sagte James nach der Niederlage. «Wir sind eine von 16 Mannschaften, die die Chance haben, die Meisterschaft zu gewinnen». In der erste Runde warten die Indiana Pacers auf die Cavs. Das Duell zwischen James und Pacers-Spieler Lance Stephenson verspricht eine besondere Brisanz. In der Vergangenheit waren die beiden des Öfteren aneinandergeraten.

Ohne den verletzten Daniel Theis feierten die Boston Celtics im letzten Vorrundenspiel einen 110:97 (53:43)-Erfolg gegen die Brooklyn Nets. Für den 26-jährigen Theis endete die Saison nach seinem Meniskusriss bereits im vergangenen Monat. Die Celtics gehen als zweitbestes Team der Eastern Conference in die Playoffs. Zum Auftakt der K.o.-Runde geht es gegen die Milwaukee Bucks und deren Star Giannis Antetokounmpo.

Die Chicago Bulls verabschiedeten sich hingegen mit einer weiteren Niederlage in die Sommerpause. Das Team aus Illinois unterlag ohne den verletzten Paul Zipser gegen die Detroit Pistons 87:119 (50:66). Chicago beendete die Spielzeit auf dem drittletzten Platz im Osten.