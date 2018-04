FC Bayern winkt Jackpot - 7,5 Millionen fürs Halbfinale

dpa-infocom

München (dpa) Der FC Bayern München könnte in der Champions League mehr als 100 Millionen Euro verdienen. Den Einzug in das Halbfinale belohnt die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit 7,5 Millionen Euro.

Damit steigerte der deutsche Rekordmeister seine Prämieneinnahmen im laufenden Wettbewerb auf 40,2 Millionen Euro. Im Falle des Titelgewinns würde sich die Gesamtprämie der Bayern auf 55,7 Millionen Euro summieren. Der Gewinner des Endspiels am 26. Mai in Kiew erhält 15,5 Millionen Euro, der Verlierer elf Millionen.

Hinzu kommen noch die variablen Einnahmen aus dem UEFA-Marktpool von etwa 30 Millionen Euro sowie die Zuschauereinnahmen aus nun insgesamt sechs Bayern-Heimspielen. Der deutsche Meister könnte damit in dieser Saison die 100-Millionen-Marke in der Champions League durchbrechen.

Die UEFA schüttet in dieser Spielzeit mehr als eine Milliarde Euro an die Königsklassen-Teilnehmer aus. Die Prämien ergeben einen festen Betrag von 761,9 Millionen Euro. Hinzu kommen etwas mehr als 500 Millionen Euro an variablen Zahlungen aus dem Marktpool.