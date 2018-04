Kindle-App bietet flüssigen E-Book-Bildlauf

dpa-tmn

Berlin Auf Smartphones und Tablets können Amazon-Kunden nun so durch E-Books scrollen, wie sie es von Webseiten gewohnt sind - also mit dem Finger einmal kurz schwungvoll wischen und dann das Bild laufen lassen. Möglich macht das ein neues Feature namens fortlaufendes Scrollen in der Kindle-App. Den Anfang macht die iOS-Anwendung, aber auch in der Android-App dürfte die neue Funktion bald verfügbar sein. Sie muss aber zuerst in den Einstellungen aktiviert werden. Bei E-Book-Readern ist ein flüssiger Bildlauf derzeit nicht machbar: Ihre Displaytechnologie ist darauf ausgelegt, optisch möglichst nahe an eine Buchseite aus Papier heranzukommen.