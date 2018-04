Gewerkschaft ruft Brandenburger zur Teilnahme auf

dpa

Potsdam (dpa) Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt hat die Brandenburger Verkehrsteilnehmer aufgerufen, Schlaglöcher auf Straßen und Radwegen online zu melden. Auf der Webseite des Auto-Clubs Europa (ACE) könnten nach dem Frost aufgebrochene Löcher angezeigt werden, die direkt an die zuständige Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet würden, erklärte der Bezirksvorsitzende Rudolf Wiggert am Donnerstag. „Schlaglöcher werden von Winter zu Winter größer und tiefer, wenn man nichts tut“, sagte Wiggert. Angesichts des goßen Haushaltsüberschusses in Höhe von knapp 460 Millionen Euro im vergangenen Jahr sei die Landesregierung gefordert, mehr in die Verkehrsinfrastruktur zu investieren.