Bambussprossen lieber nicht roh essen

Haan (dpa/tmn) Bambussprossen kommen vor allem in der asiatischen Küche häufig vor. Allerdings sollte man die Sprossen nicht roh essen. Die Triebe enthalten Taxiphyllin, einen Stoff, von dem sich im Magen die giftige Blausäure abspaltet, erläutert der Verband der Gartenbaumschulen (GBV). Nur bei bestimmten Bambusarten ist der Taxiphyllingehalt so niedrig, dass man die Sprossen roh verzehren kann. Da Verbraucher in der Regel aber nicht wissen, mit welchen Bambussprossen sie es zu tun haben, sollten sie sich lieber für die gegarte oder blanchierte und dann gut durchgebratene Variante entscheiden.