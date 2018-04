Bauboom dank Ziegeleibrennöfen

Bärbel Kraemer

Belzig (BRAWO) Im Jahr 1866 häufen sich Bekanntmachungen aus dem Landratsamt, mit denen auf den Bau von ringförmigen Ziegeleibrennöfen im Zauch-Belziger Kreis hingewiesen wird.

Der Hüfner Gottfried Kranepuhl aus Niederwerbig gehörte zu denjenigen, die einen solchen errichten wollten. Kranepuhl plante, den Ofen auf seinem Ackerplan am Weg von Niederwerbig nach Rietz zu verwirklichen. Die damals noch neue Erfindung sorgte also auch in hiesiger Region für einen Bauboom in der Branche. Fortan war es möglich, viel mehr Steine als bisher in so genannten Erdöfen zu produzieren. Waren die in der Nähe befindlichen Ziegeleivorkommen dann auch noch aufgebraucht, wurden die kleinen Anlagen unrentabel und stellten den Betrieb zumeist ein.

So in Schwanebeck. Im Januar 1866 meldet das "Zauch-Belziger Kreisblatt", dass die auf dem Rettigschen Grundstück in Schwanebeck bei Belzig gelegene "Ziegelei nebst Kalkofen sowie auch sämtliche Utensilien, worunter zwei Pferde, ein Kalesch-wagen, vier Lastwagen und noch im Forst befindliches Holz" öffentlich an den meistbietenden an Ort und Stelle verkauft werden sollen.

Andere Orte, in denen es einst Ziegeleien gab, sind Gömnigk und Hohenwerbig. Die Hohenwerbiger Ziegelei produzierte bis in das Jahr 1908. Sie wurde um 1850 von Friedrich Pulz erbaut. Im "Heimatfreund" von 1957 heißt es: "Beim Abreißen der Anlagen fand man in einem Erdofen einen alten Stein, der diese Angaben enthielt. Friedrich Pulz war wahrscheinlich vorher Ziegelmeister in Niemegk. Er kaufte in Hohenwerbig eine größere Landwirtschaft und ließ die Ziegelei aufbauen. Sie bestand aus einem Erdofen, drei Schuppen, einem Ziegelmeisterhaus mit einer kleineren Scheune. Diese Gebäude lagen um den jetzigen Hohenwerbiger Teich. Hier wurde auch der Lehm entnommen. Der Erdofen ging etwa 2 1/2 bis 3 Meter tief in die Erde. Er trug einen überdachten Überbau (wie eine Scheune). Weiterhin bestand eine schiefe Ebene zum Hinaufkarren der Steine. Die drei vorhandenen Feuerungsöffnungen wurden mit meterlangen Holzkloben beschickt. Die Schuppen wurden zur Herstellung und zum Trocknen der Ziegel benutzt. Ein Schuppen diente besonders zur Unterbringung des Handwerkszeuges. Man stellte besonders Dachziegel (Biberschwänze) und Mauersteine her." Die Arbeitskräfte kamen hauptsächlich aus den umliegenden Dörfern wie Zixdorf, Garrey und Neuendorf.

Die Ziegelei in Gömnigk existierte in etwa zeitgleich. Sie war im Besitz des Ziegelmeisters Schulze, der vor Ort Ziegelsteine herstellen ließ und sich anfangs ebenfalls noch eines Erdofens bediente. Im "Heimatfreund" von 1957 ist zu lesen: "Die Fertigung der Ziegel im Erdofen war etwas schwierig und zeitraubend, deshalb ersetzte Schulze den Erdofen durch einen Ringofen." Die Geschäfte müssen gut gelaufen sein - neben Schulze siedelte sich der Ziegelmeister Vobach an, der ebenfalls einen Ringofen mit Wohnhäusern erbauen ließ. "Von den Gründerjahren ab bis nach dem Ersten Weltkriege wurden auf der Schulzeschen und der Vobachschen Ziegelei viele Tausend Steine hergestellt. Eine Lorenbahn beförderte die Steine zum Bahnhof Brück; von hier gingen sie hauptsächlich nach Berlin. Die in der Umgebung benötigten Steine wurden auf Pferdewagen transportiert. Die schwere Arbeit in den Ziegeleien leisteten Lipper, Polen, Galizier, die in Baracken wohnten. In der Zeit des Ersten Weltkrieges fehlte es bald an Arbeitskräften. Die Produktion ging zurück. Dann war die Ziegelerde in der nächsten Umgebung abgebaut. Tiefe Erdlöcher waren entstanden, die sich mit Grundwasser füllten. Diese sechs Teiche dienten dann der Karpfenzucht. Heute sind sie ein beliebtes Ziel der Angler ...". Ein gewisser Gustav Winzer, aus dessen Hand der Aufsatz über die Gömnigker Ziegelindustrie im "Heimatfreund" stammt, berichtet wie folgt weiter: "Da die benachbarten Besitzer der Ziegeleien ihre Ländereien zur Gewinnung der Ziegelerde nicht hergaben, weil der Grundwasserstand zu viel gesenkt würde, kamen die Ziegeleibetriebe zum Stillstand. Die Ringöfen wurden abgebrochen.

Von der Schulzeschen Ziegelei bleiben nur die Ländereien als so genanntes Teichgut, das nun landwirtschaftlich genutzt wurde. Besitzer des Teichgutes bzw. deren Pächter wechselten oft. Sie waren nicht existenzfähig. Ein Pächter legte auf dem Gelände des Teichgutes eine große Biberpelztierfarm an. Viel Eisen und Zement wurden dort verarbeitet. Leider war es nur ein Schwindelunternehmen. Heute gehört das Teichgut Herrn Barfuß aus Belzig. Er betreibt dort die Tierkörperverwertungsanstalt. Der Acker ist verpachtet."