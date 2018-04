dpa

Oranienburg (dpa) Durch Ablenkungen am Lenkrad werden nach wie vor die meisten Unfälle verursacht. Wer bei Tempo 50 nur zwei Sekunden abgelenkt werde, sei knapp 30 Meter im Blindflug unterwegs, sagte Brandenburgs Innenstaatssekretärin Katrin Lange am Donnerstag. Das könne schon für einen schlimmen Unfall reichen. An der Fachhochschule der Polizei tagten Verkehrsexperten aus mehreren Bundesländern. Verkehrsteilnehmer sollten die Hände vom Handy oder dem Navi lassen. Auch beim Bedienen des Radios, Essen oder Rauchen konzentriere sich der Fahrer nicht mehr auf den Straßenverkehr. Die Polizei werde Kontrollen verstärken, hieß es.

Angesichts schwerer Auffahrunfälle vor allem von Lastwagen will sich Brandenburg auf Bundesebene für den verpflichtenden Einbau von Notbrems- und Abbiegeassistenzsystemen, die nicht abgeschaltet werden können, einsetzen.

In Brandenburg ereignet sich nach den Angaben alle sechs Minuten ein Verkehrsunfall, alle 46 Minuten wird eine Person verletzt und fast jeden zweiten Tag stirbt ein Mensch im Straßenverkehr. 2017 gab es mehr als 85 000 Verkehrsunfälle mit 11 300 Verletzten und 148 Toten.