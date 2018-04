Träger der Kitas kritisieren Pläne

dpa

Potsdam (dpa) Der im Herbst geplante Einstieg in die Beitragsfreiheit für die Kita-Betreuung stößt bei den kommunalen und freien Trägern der Einrichtungen auf deutliche Kritik. Angesichts der bereits angespannten Personalsituation in den Kitas sei die Entlastung der Eltern durch das geplante beitragsfreie Kita-Jahr die falsche Prioritätensetzung, sagte der Vorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände, Andreas Kaczynski, am Donnerstag in einer Anhörung im Bildungsausschuss des Landtags. Notwendig sei dagegen eine weitere Verbesserung der Betreuung durch mehr Personal, das auch zunehmend längere Betreuungszeiten bis zu zehn Stunden abdecken müsse.