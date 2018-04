Mehr Windstrom aus Brandenburg

dpa

Potsdam (dpa) Der Ausbau der Windkraft in Brandenburg geht in großen Schritten voran. „2017 war ein Rekordjahr bei der installierten Leistung“, sagte der Vorsitzende des Landesverbands im Bundesverband Windenergie, Jan Hinrich Glahr, am Donnerstag in Berlin. Anlagen mit einer Nennleistung von 550 Megawatt kamen hinzu. Es seien 171 Windräder errichtet worden, zwei weniger als 2016. Die meisten davon, 52, wurden in der Uckermark aufgestellt, in der Prignitz waren es 39 und in Teltow-Fläming 32. Der Trend, dass die Anlagen von Generation zu Generation mehr Leistung bringen, setzt sich fort.

In diesem Jahr erwartet Glahr jedoch einen geringeren Zubau von lediglich bis zu 400 Megawatt. Brandenburg steht im Wettbewerb mit anderen Ländern. Seit 2017 reglementiert ein bundesweites Ausschreibungsverfahren den Ausbau der Windenergie. „Brandenburg hat in den ersten Ausschreibungsrunden gezeigt, dass es hier auch unter den neuen Marktbedingungen ein großes Potenzial für die Windenergie gibt“, stellte der Landesvorsitzende fest. Die Landesregierung müsse aber für Planungssicherheit sorgen und Genehmigungsverfahren tatsächlich umsetzen. Für den Strukturwandel in der Lausitz sei eine „klare Linie“ weg von der Kohleverstromung nötig.