Mehr Strafen gegen Hartz-IV-Empfänger

dpa

Berlin (dpa) Gegen Hartz-IV-Empfänger in Berlin sind im vergangenen Jahr mehr Strafmaßnahmen verhängt worden. Die Zahl der Sanktionen sei im Vorjahresvergleich um 5,8 Prozent oder um 7810 auf 143 601 Fälle gestiegen, sagte ein Sprecher der regionalen Arbeitsagentur am Donnerstag in Berlin. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ (Donnerstag) darüber berichtet. Der größte Teil der Sanktionen (84,5 Prozent) wurden wegen versäumter Termine in den Jobcentern verhängt. Dann kann das Arbeitslosengeld II gekürzt werden. Bundesagentur-Vorstandschef Detlef Scheele hatte am Mittwoch dafür plädiert, die vom Gesetz vorgeschriebenen harten Sanktionen gegen junge Leistungsempfänger unter 25 Jahren zu mildern.

NotizblockOrte

[Arbeitsagentur](Friedrichstraße 34, 10969 Berlin, Deutschland)

Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt Ansprechpartner

Holger Wenk, Sprecher, Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, +49 30 5555 99 5150,

Kontakte

Autor: Bernd Röder (Berlin), +49 30 285231150, Redaktion: Alexandra Stahl (Berlin), +49 30 2852 31201,

dpa brd yybb n1 lex