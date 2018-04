Mutter wird von Sohn mit einem Schwert schwer verletzt

dpa

Cottbus (dpa) Eine Frau ist von ihrem Sohn in Neuhausen (Landkreis Spree-Neiße) mit einem Schwert schwer verletzt worden.

„Es passierte am Donnerstagmorgen im Haus der Familie. Ein Zeuge hatte uns alarmiert“, sagte ein Polizeisprecher. Die 59-jährige Mutter wurde demnach am Kopf und an den Händen mit dem Zier-Schwert getroffen und musste in eine Spezialklinik geflogen werden. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Sicherheitskräfte suchten mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem 17-jährigen Sohn, der geflohen war. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Grund für die Gewalttat war zunächst unklar.