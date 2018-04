Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Coach Ronny darf er sich nun nennen. Denn Ronny Kraatz hat den Trainerschein jetzt in der Tasche. Der ist Voraussetzung dafür, dass der Rathenower den Football-Nachwuchs der Patriots aus Brandenburg an der Havel übernehmen kann. Er und mit ihm viele andere Westhavelländer gehören dem American-Football-Verein an. Kraatz agiert in der Offense (Angriff). Die Männer spielen und trainieren am Wiesenweg in Brandenburg an der Havel. Der Nachwuchs wird nun im Rathenower Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion am Schwedendamm trainiert - von Coach Ronny. Auftakt ist am Freitag.

Rund 15 junge Leute zwischen 12 und 18, in allen Größen und Gewichtsklassen, sind jetzt Kraatz' Schützlinge. Ab April 2019 soll das Nachwuchsteam der Patriots in der Oberliga antreten - gegen Vereine wie aus Frankfurt/Oder und Rostock. Wer Lust auf American Football hat, kann zu den Trainingszeiten - dienstags 17.00 bis 19.00 Uhr sowie freitags 15.00 bis 17.00 Uhr - am Schwedendamm nach Coach Ronny fragen. Ansonsten ist er unter 0172/7648432 zu erreichen.