Dennis Dombert mit Horrorverletzung

Stefan Zwahr

Birkenwerder (OGA) In knapp zwei Jahrzehnten als Fußballer blieb Dennis Dombert von schwerwiegenden Verletzungen verschont. Nun hat es den 27-Jährigen erwischt. Seinem Birkenwerder BC wird er monatelang fehlen.

Im jüngsten Heimspiel der Landesklasse Nord gegen den Oranienburger FC Eintracht II lief die Schlussphase, als sich Dombert verletzte. „Nach einem Ballverlust von uns wollte ich den Konter unterbinden und stellte mein Bein davor. Was dann passierte, kann ich nicht genau sagen. Irgendwie habe ich mir das linke Bein umgedreht“, berichtet der Offensivspieler, der 2015 zum BBC kam und bis dahin immer für den OFC spielte. „Ich war der Meinung, dass es geknackt hat.“

Eine erste Untersuchung im Krankenhaus beruhigte den Kicker zunächst, zumal er keine großartigen Schmerzen hatte. „Ich konnte direkt nach dem Spiel nicht auftreten, komischerweise dann aber doch mit Krücken laufen. Damit war das Ding für mich gegessen. Ich hätte nicht gedacht, dass etwas Größeres kaputt ist.“

Am Mittwoch gab es in der Berliner Charité dann aber doch eine Schockdiagnose. „Das Wadenbein ist gebrochen und das Syndesmoseband gerissen. Vielleicht auch das Innenband.“ Schon in der kommenden Woche soll operiert werden.

