Ein neuer Barnimer stellt sich den Wählern

Olav Schröder

Bernau/Eberswalde (MOZ) Für den 22. April sind die Barnimer aufgerufen, an die Wahlurnen zu treten, um einen neuen Landrat zu bestimmen. Fünf Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Die Märkische Oderzeitung stellt sie in dieser Woche im Porträt vor. Heute: Mark Matthies (BFB/Bürgerfraktion Barnim).

Mark Matthies steht für viele: Der 43-Jährige ist Neu-Barnimer. Er lebt erst seit 2008 in Ahrensfelde. Der Familienvater und Polizeikommissar kann allerdings etwas anbieten, was nicht viele hinzugezogene Barnimer vorzuweisen haben: Er wurde von Anfang an in seiner neuen Umgebung kommunalpolitisch aktiv. 2011 stieß er zu den Freien Wählern in Ahrensfelde. Deren parteiloses Selbstverständnis gefiel ihm und er ist ihm bis heute treu geblieben. So versteht er auch seine Arbeit als sachkundiger Einwohner im Finanzausschuss, in dem seit 2015 vertreten ist. Gleiches gilt für seine Kandidatur für das Amt als Landrat: „Ich will mitgestalten“, beschreibt er seine Motivation und fügt hinzu: „Ein parteiloser Kandidat kann dem Barnim und den Famlien, die hier leben, nur gut tun.“

Es sei ihm wichtig gewesen, nach sich nach dem Zuzug schnell einzuleben und viele Menschen kennenzulernen. Das drückt sich auch in seiner Kandidatur aus. Nicht nur Bürger für Barnim (BFB)/Bürgerfraktion Barnim sieht ihn als Landrat. Unterstützt wird er von der Freien Wählergemeinschaft Ahrensfelde, der Freien Bürgergemeinschaft Wandlitz, Bürger für Ladeburg, Unabhängige Wählergemeinschaft Brodowin, Wählergemeinschaft „PRO“ Joachimsthal, Wählergruppe Serwest und Unabhängige Wählergruppe Werneuchen.

Den Entschluss, als Landrat zu kandidieren, fasste er bereits bei der Wahl vor acht Jahren, als die Barnimer Landratsstelle in der Wochenzeitung „Die Zeit“ ausgeschrieben war. „Ich diskutierte mit meiner Frau darüber und wir waren uns bald einig: Warum sollte ich nicht auch kandidieren? Ohne die Unterstützung durch meine Frau - das war mir wichtig - würde das nicht gehen.“

Mark Matthies wohnt mit seiner Frau und seinen beiden zwei und neun Jahre alten Töchtern in einer Wohnsiedlung, die es vor 20 Jahren noch nicht gab. „Mit dem Haus bin ich selbst zum Handwerker geworden“, lacht er. Beim Nebengelass mauerte er mit, schmucke Gartenmöbel fertigte er aus Paletten. „Der Wohnort ist wie ein Anker“, sagt er. „Während der Beruf mich überall hin tragen kann.“

Geboren ist Mark Matthies in Magdeburg. Nach dem Abitur studierte er von 1993 bis 1966 an der Bundespolizeiakademie in Lübeck und legte dort den Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt ab. Der Polizeikommissar durchlief Stationen von Zittau bis Berlin. Seit 2007 ist er in der Bundespolizeiabteilung in Blumberg als Hundertschaftsführer im Einsatz und hat damit Leitung und Verantwortung für 123 Einsatzkräfte übernommen. 2015 folgte ein Einsatz in Albanien als Leiter eines deutschen Teams zur Unterstützung der Ausbildung der örtlichen Polizei. „Der Umgang mit Menschen in ganz unterschiedlichen Situtaionen ist mir nicht fremd. Dabei lernt man, Kompromisse zu finden, aber auch zu überzeugen“, hat er an Erfahrung gerade aus dieser Zeit mitgenommen.

„Wie wollen wir im Barnim künftig arbeiten und leben? Und welchen Umgang mit der Natur streben wir an?“ - Das sind die Schwerpunktfragen, mit denen sich Mark Matthies für Wählerstimmen einsetzt. Er trete an, um den Zuzug zu meistern, den Herausforderungen beim Wohnungsbau durch die Schaffung bezahlbaren Wohnraums bis hin zur Sicherung der ärztlichen Versorgung zu begegnen. Für ältere Menschen soll das selbstständige Wohnen auf dem Land sichergestellt werden. Die vor allem rechtzeitige Schaffung von genügend Kita- und Schulplätzen liegt ihm ebenso am Herzen wie die Förderung des Ehrenamtes, der Feuerwehren und Vereinen. Als Landrat will er erlebbar sein und Sprechstunden in allen großen Kommunen anbieten.

Ein Landrat sollte sich als „Motor für die Schaffung von Arbeitsplätzen“ verstehen. Nicht allein durch den Tourismus, auch in der Produktion könnten kleinere und mittelständische Unternehmen Arbeit schaffen. Und zwar im Barnim, wie Mark Matthies betont. Dann müssten nicht so viele Menschen pendeln und täglich viele Kilometer zur Arbeit fahren. Der Ausbau des ÖPNV von der Verdichtung der Taktzeiten bis zur Einführung von Rufbussen sei voranzutreiben.

Mit Initiativen wie „erneuer.bar“ werde im Barnim gute Arbeit geleistet, hält Mark Mattthis fest. In vielen Bereichen müsse jedoch „frischer Wind“ einziehen. Für die Digitalisierung und ein schnelles Internet überall im Kreis müsse sich ein Landrat stark machen. Dies seien Voraussetzungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Kreis und mehr Bürgerservice. Es gelte, die Freiräume, die selbst Verordnungen noch eröffnen, auch zu nutzen.Es gebe Unternehmer, die wegen der „weißen Internet-Flecken“ ihren Standort im Kreis aufgeben wollen.