Falkenthaler Einfahrten werden erneut umgebaut

Volkmar Ernst

Falkenthal (MOZ) Was lange währt wird hoffentlich endlich gut. Die Einfahrten an der Schulstraße und der Liebenwalder Straße in Falkenthal werden erneut umgebaut. Ziel ist es, dass Lkw an der Durchfahrt gehindert werden und Pkw ohne Probleme durchkommen.

An der Einfahrt Liebenwalder Straße trafen sich Donnerstag der Bürgermeister des Löwenberger Landes, Bernd-Christian Schneck (SPD) und Bauamtsleiter Manfred Telm mit Michael Gerth von der Firma „Landschaftsbau Gerth GmbH“ aus Zehdenick, um letzte Absprachen zu treffen.

Das Problem: Die Falkenthaler wünschen sich seit Jahren, dass die Ortsdurchfahrt für Laster gesperrt wird. Dafür wurden zuerst mobile Einengungen sowohl an der Schulstraße als auch an der Liebenwalder Straße aufgestellt. Die allerdings wurden von vielen Kraftfahrern ignoriert und von den Fahrzeugen einfach zur Seite geschoben. Also wurden in einem neuen Anlauf feste Einengungen gebaut. Theoretisch passen Pkw durch die Einengungen. Doch ein Blick auf die Betonflächen offenbart, dass bereits viele Autos bei der Durchfahrt die Seitenbegrenzungen touchiert haben, darunter auch viele Falkenthaler, weshalb im Ortsbeirat erneut ein Umbau gefordert wurde.

Der soll nun auch erfolgen, und zwar in der Art, dass die Betonelemente zur Seite verschoben und in die Fahrbahn Rundborde eingearbeitet werden, die 2,10 Meter voneinander entfernt sind. Von der Form her sind diese Borde abgeschrägt, um eine Rad abweisende Wirkung zu gewährleisten. Die Höhe ist mit zwölf Zentimetern so kalkuliert, dass auch Krankenwagen die Einengungen ohne Probleme durchfahren können. Das war bislang wegen der vorhandenen Trittflächen eher schwierig. Da sich diese in einer Höhe von 20 Zentimetern befinden, ist damit jetzt die Ein- beziehungsweise Durchfahrt möglich. Die durch die Rundborde entstehenden Flächen werden, um Geld zu sparen, nicht gepflastert, sondern mit Beton ausgegossen. Als maximale Durchlassbreite stehen den Kraftfahrern nach dem Umbau dann 2,60 Meter zur Verfügung – genug Platz für Autos und Kleintransporter, zu wenig für Laster.

Michael Gerth wartet derzeit nur noch auf die verkehrsrechtliche Anordnung des neuen Baukörpers: „Die ist beantragt und wird hoffentlich in der nächsten oder übernächsten Woche kommen. Dann können wir sofort mit den Arbeiten loslegen.“ Er rechnet mit jeweils zwei Tagen Bauzeit für jede Einfahrt. Für diese Zeit müssen die Einfahrten jedoch komplett gesperrt werden.

Nach Fertigstellung der Einengungen werden die Randbereiche entlang der Zufahrten erneut befestigt, und zwar so, dass Laster dann keine Chance mehr haben, durch die Straßengräben auf die B 167 zu kommen.

Einziges Manko ist, dass nach wie vor die Liebenwalder Straße von vielen Navigationsgräten als normale Durchfahrtsstraße angegeben wird.