Schüsse auf Wildschwein in der Innenstadt

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mitten in der Innenstadt ist am frühen Mittwochabend ein Wildschwein erschossen worden. Sowohl die Polizei in Neuruppin als auch die Rettungsleitstelle in Eberswalde bestätigten den Vorfall. Nach Polizeiangaben meldete ein Anwohner gegen 18 Uhr, dass sich auf einer Grünfläche hinter der Friedrich-Engels-Straße ein krankes oder verletztes Wildschwein befinde. Daraufhin verständigte die Leitstelle den für Hennigsdorf zuständigen Jagdpächter, der feststellte, dass das erkrankte Tier vor Ort getötet werden müsse. Allerdings gelang dem Jäger dies auch nach zwei Schüssen nicht, weshalb die Sau mit einem Stich in den Brustkorb erlegt werden musste.

Zeugenaussagen und ein Foto belegen eindeutig, dass das betroffene Areal zwischen Wohnblock und Kinderspielplatz nicht abgesperrt war. Der herbeigerufene Jagdpächter, der seinen Namen nicht nennen wollte, erklärte, dass für derlei Maßnahmen wegen Gefahr im Verzug keine Zeit geblieben sei. Er habe die Lage auch als sicher eingeschätzt. Mehrere Anwohner, die das Geschehen verfolgten, hätten in einem Abstand von zehn Metern gestanden. Im Rathaus hatte man am Donnerstagmittag noch keine Kenntnis von dem Vorfall.