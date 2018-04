Gemeinsam viel bewirken

Norbert Faltin

Nauen (MOZ) Die Stadt Nauen will das Programm "Soziale Stadt" für den Stadtteil Innenstadt-Ost gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohner weiterentwickeln. Aus diesem Anlass findet am Donnerstag, 26. April, eine große Bürgerbeteiligungsveranstaltung im Nachbarschaftscafé des neuen Stadtbads Nauen von 18 bis 20.30 Uhr statt.

In wenigen Wochen ist es soweit: Im neuen Stadtbad an der Karl-Thon-Straße startet die Badesaison und lockt mit vielfältigen Spiel-, Sport- und gastronomischen Angeboten. Der aus Fördermitteln von Bund, Land und Stadt im Programm "Soziale Stadt" errichtete Neubau des Stadtbadgebäudes ging 2017 an den Start. Der gleichfalls dort neu errichtete Sauna- und Ruhebereich hat über den Winter viele Stammgäste gewinnen können. Mit dem Nachbarschaftscafé ist zudem ein neuer, attraktiver Treffpunkt im Quartier entstanden. In unmittelbarer Nähe, an der Ecke Feldstraße / Bredower Weg ist der gleichfalls geförderte Nachbarschaftsgarten schon aus seinem Winterschlaf erwacht. Engagierte Bewohnerinnen und Bewohner sowie lokale Einrichtungen gestalten seit vergangenem Jahr auf der ehemaligen Brachfläche gemeinsam einen attraktiven Garten. Die Bemühungen der Stadt Nauen um eine positive Entwicklung des Quartiers Innenstadt-Ost tragen erste Früchte. Möglich werden viele der Projekte durch das Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt", welches die Stadt finanziell unterstützt. Die Grundlage der Förderung bildet ein Arbeitsprogramm, das 2014 gemeinsam mit Partnern aus dem Stadtteil und auch Bewohnerinnen und Bewohnern erarbeitet worden ist. Dieses Arbeitsprogramm für die Innenstadt-Ost wird nun weiterentwickelt.

Aus diesem Anlass lädt der Bürgermeister der Stadt Nauen, Manuel Meger, alle Bewohnerinnen und Bewohner dazu ein, sich aktiv in die weitere Entwicklung der Innenstadt-Ost einzubringen. Schwerpunktmäßig möchte die Stadt in drei Arbeitsgruppen die Themenbereiche "Nutzungsmöglichkeiten öffentlicher Räumlichkeiten", "Freiräume, Wohnumfeld und Spielmöglichkeiten" sowie "Aktivitäten für Kinder und Jugendliche" diskutieren. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen werden in das Arbeitsprogramm einfließen. Zudem informiert die Stadt über den aktuellen Stand der geplanten Baumaßnahmen "Spielplatz Gartenstraße" sowie "Umbau der Graf-Arco-Schule". Wer noch nicht die Möglichkeit hatte, kann vor Beginn der Veranstaltung den Sauna- und Ruhebereich sowie die aufwendig gestalteten Außenanlagen des Stadtbads besichtigen.

Der Veranstaltungsablauf sowie genauere Informationen können online unter www.qm-nauen.de sowie www.nauen.de abgerufen werden.