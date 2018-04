Infrastrukturministerin besucht Vertreter der Nordregion Oberhavels

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wohin steuern die Randregionen Brandenburgs, weit abseits vom boomenden Berliner Umland? Über Entwicklungspotenziale in der „zweiten Reihe“ sollte am Mittwoch in der Klosterscheune Zehdenick diskutiert werden. Eingeladen hatte die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD).

Anlass für die Diskussionsrunde, die von Eugen Meckel vom Landesbüro Brandenburg der Ebert-Stiftung moderiert wurde, ist die Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes für die Hauptstadtregion. Nicht alles, was dort festgeschrieben wird, ist auch gut für die Randregionen. So ging es wieder um die altbekannten Themen wie Straßenbau, ein attraktiveres Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und am Rande auch um bezahlbaren Wohnraum, der selbst in berlinenfernen Regionen knapp wird. So betrage die Leerstandsquote bei der Gebäude- und Wohnungswirtschaft (Gewo) Zehdenick drei Prozent bei einem Bestand von gut 1 300 Wohnungen. Da interessierte es Gewo-Chef Eckart Diemke schon brennend, warum berlinferne Regionen bei der Förderung des Wohnungsbaus schlechter gestellt werden sollen als der Speckgürtel. Die Baupreise seien doch gleich hoch. Die Ministerin antwortete eher ausweichend, vieles sei noch in der Planung.

Viel konkreter wurde Schneider in ihrem Eingangsreferat: Weil die Fragen der schwierigen Entwässerung in Kürze nicht geklärt werden können, wird die Bundesstraße 109 in der Ortsdurchfahrt Vogelsang noch in diesem Jahr eine neue Deckschicht bekommen. Das dürfte die Erschütterungen und auch den Lärm ein wenig dämpfen, hofft die Ministerin. So richtig überzeugen konnte ihre Ankündigung aber nicht. Anwohner Gerald Arndt beklagte sich über die massiven Schäden an seinen Gebäuden und übergab der Ministerin ein Schreiben, um auf die Beseitigung der Buckelpiste zu drängen. In „guten Gesprächen“ sei ihr Ministerium mit dem Landkreis Oberhavel, was die Übertragung der Landesstraßen 214 und 215 anbelangt, ohne in der Sache konkreter zu werden. Die Frage von Badingens Ortsvorsteher Claus-Dieter Wilksch (Die Linke), wann das Land gedenke, die marode Ortsdurchfahrt Badingen (L 22) zu sanieren, ließ Schneider weitgehend unbeantwortet. Dem Landesbetrieb Straßenwesen fehle es an Planungskapazitäten. Den an diesem Abend geäußerten Wunsch nach besseren, kreisübergreifenden Busverbindungen kann die Ministerin zwar auch nicht erfüllen. Aber die Einführung des sogenannten Plusbusses sei auch in Oberhavel denkbar. Das Angebot funktioniere im Landkreis Potsdam-Mittelmark hervorragend und könnte eine Lösung für Oberhavel sein, um das Angebot des Schienenverkehrs mit Querverbindungen sinnvoll ergänzen könnte. Was den Bau von neuen Radwegen anbelangt, beklagte selbst die Ministerin die immer länger werdenden Genehmigungsverfahren. Statt Bürokratie abzubauen, sei genau das Gegenteil seit Mitte der 1990er-Jahre eingetreten, stimmte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) in das Klagelied der Ministerin ein. In Brandenburg wolle man die Bürger aus der Natur fernhalten. Blieb das weise Schlusswort des Moderators: „Niemand ist hergekommen, um endgültige Antworten zu bekommen“, stellte Meckel fest.