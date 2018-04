Für Kunstinteressierte ein Muss

Egbert Neubauer

Falkensee (MOZ) Am Mittwoch war es wieder so weit: Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) und zahlreiche ortsansässige Künstler haben in den Galerie im Museum Falkensee die bevorstehenden Tage der offenen Ateliers, 5. und 6. Mai, programmatisch beleuchtet. Zu erwarten ist viel.

Ein schöner Brauch. In bewährter Form stattete die Stadtverwaltung die Künstler mit Bannern aus, um so die optische Wirksamkeit der Offenen Ateliers an diesen Tagen zu erhöhen.

Auch hat die Stadtverwaltung wieder einen Flyer zu den Offenen Ateliers fertigen lassen. Dieser wird im Rathaus, Bürgeramt und im Museum ausliegen. Diese praktischen Flyer eignen sich gut zur Übersicht und Routenplanung.

Die Information der Bürger über Ereignisse in der Stadt Falkensee ist immer ein wenig schwierig, so zeigte es sich im Gespräch mit dem Bürgermeister. "Daher habe man sich in der Verwaltung entschlossen, die Litfaßsäulen der Stadt unter Vertrag zu nehmen.

Auf diesen werden dann die Veranstaltungen der Stadthalle wirksam zur Geltung gebracht. Und nicht nur diese, ab kommendem Jahr werden darauf ebenfalls die Tage der Offenen Ateliers angekündigt", erklärte Heiko Müller zur Freude der anwesenden Künstler.

In diesem Jahr gibt es für beide Tage der Offenen Ateliers erstmals einheitlich die Öffnungszeit 11 bis 18 Uhr. Das heißt nicht, das alle Ateliers an beiden Tagen geöffnet sind. Ratsam ist, sich genau in den bereitgestellten Infomaterialien und im Internet zu informieren.

In Falkensee werden es einundzwanzig Ateliers, Werkstätten und Galerien sein, die sich ihrem Publikum öffnen. Darunter das Museum und Galerie Falkensee in der Falkenhagener Straße 77. Zu sehen ist hier die Ausstellung "Kraft und Anmut", Malerei von Hermann Lüddecke. Der Künstler wird am 5. Mai, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr anwesend sein. Der Eintritt ist frei.

Petra Sauer ist zum dritten Mal dabei und öffnet ihr Atelier ebenfalls an beiden Tagen in der Wansdorfer Straße 11. Zur musikalischen Unterhaltung ihrer Gäste ist ein "Kleines Konzert von Mutter & Sohn Freby" an beiden Tagen vorgesehen.

Als künstlerischer Gast im Atelier ist Alexander Reimann mit seinen Fotografien zu sehen. Dieser zeigt einen breiten Querschnitt seines Schaffens. Er ist zum ersten Mal dabei und riesig gespannt auf das Feedback zu seinen Arbeiten.

Ebenfalls gemeinsam stellen sich die Künstlerinnen Petroula Papalexandrou und Monika Lorek im Hirschsprung 22 in Falkensee vor. Unter dem Thema "Kunst im Garten" ist eine Auswahl verschiedener Stilrichtungen und Techniken ihrer Acryl-, Pastell-, Aquarell- und Monotypiearbeiten zu sehen. Zur "Kräftigung" der Gäste stehen Kaffee und Kuchen bereit.

Eine Übersicht der Falkenseer Ateliers ist im Internet unter www.falkensee.de zu finden. Eine Papierausgabe der Broschüre "Offene Ateliers 2018" mit allen teilnehmenden Ateliers im Land Brandenburg ist im Bürgerservicebüro des Landkreises Havelland kostenlos zu erhalten.