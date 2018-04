Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Ihren Besuch im Brandenburger Landtag in Potsdam nutzten Delegierte der Kaliningrader Gebietsduma für Zwischenhalte in Frankfurt und Märkisch-Oderland. Gemeinsam mit Seelows Bürgermeister Jörg Schröder, der Landtagsabgeordneten der CDU, Kristy Augustin sowie Landtagsmitglied der Fraktion Die Linke, Marco Büchel, haben die Besucher um den Delegationsleiter Pavel Kretow an der Gedenkstätte Seelower Höhen am Mittwochabend Kränze niedergelegt. Gedenkstättenleiterin Kerstin Niebsch gab den Gästen Einblick in ihre Arbeit. „Dies ist eine der ersten Gedenkstätten, die 1945 errichtet wurden“, erklärte sie.

„Die Einladung wurde bewusst zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen“, sagte Büchel und lobte „konstruktive Gespräche auf Augenhöhe“. Man wolle mit den Kollegen aus Russland wieder in Diskurs treten. Ein Gegenbesuch sei bereits geplant, sowie der Austausch im Gesundheitswesen, der Agrarwirtschaft und im Jugendsport.