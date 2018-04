Möbel Boss baut komplett um

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Handwerker sind emsig dabei, neue Strahler anzubringen, Küchen aufzubauen, die komplette Ausstellung neu in Szene zu setzen. „Unsere Kunden sollen gleich am Eingang erkennen, dass sie in einem echten Möbelhaus sind“, sagt Dr. Alexander Hirschbold, Geschäftsführer des Möbel-Discounters mit inzwischen 100 Filialen bundesweit. Eine umfangreiche Ausstellung von Polstermöbeln haben die Kunden im Blick, wenn sie die Filiale mit einer Fläche von mehr als 7 800 Quadratmetern betreten.

Nach 13 Jahren sei ein Relaunch längst fällig, um den erfolgreichen Standort auf den allerneusten Stand des Möbel-Boss-Konzepts zu bringen, sagt Hirschbold. „Auf neuen Fußböden mit warmen Farben und einem neuen Beleuchtungskonzept präsentieren wir uns künftig noch kundenfreundlicher“, freut sich Marktleiterin Miriam Budack, die durch den Markt führt, in dem noch fleißig umgebaut wird. Der Verkauf geht aber wie gewohnt weiter.

Besonders groß zeigt sich der neue Küchenbereich. Eine Komplettküche unter 1000 Euro sei dort ebenso zu bekommen wie eine topmoderne Küche im Landhausstil, die mehr als das sechsfache kostet. „Günstig heißt schon lange nicht mehr schlechte Qualität“, sagt Hirschbold. Mehr als 750 000 verkaufte Küchen seien der Beweis dafür. Natürlich habe der Komplettumbau auch ein bisschen damit zu tun, dass nebenan im Oranienpark in vier Wochen ein anderer Möbel-Discounter, nämlich Roller, seine Türen öffnet, räumt der Geschäftsführer ein.

Die Wiedereröffnung wird am 23. April mit einem großen Fest gefeiert. Die ersten 100 Kunden erhalten Gutscheine im Wert von 20 Euro. In der gesamten Woche gibt es 50 Prozent Rabatt auf auf Küchen.