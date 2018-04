Menzer Schüler helfen bei der Waldverjüngung

Matthias Henke

Menz Im Wald an der Neuglobsower Straße in Menz pflanzt die Landesforst dieser Tage viele junge Buchen unter die alten, hundertjährigen Kiefern. Tatkräftig zur Hand gingen den Fachleuten am Donnerstag die Menzer Juniorranger um Thomas Hahn und Anke Rudnik von der Naturwacht.

Neben dem Pflanzen der jungen Buchen stand für einige der Nachwuchsranger auch die Vorbereitung auf den Weltrangertag am 31. Juli auf dem Programm. Nachdem sie sich bereits mit Filmen und Vorträgen über die Arbeit der Ranger informiert hatten, standen nun die Partner der Ranger – in diesem Fall die Forstleute – im Mittelpunkt des Interesses. Auch das Anfertigen von Fotos und kleinen Kunstwerken steht auf dem Programm. Abschluss des Projektes bildet eine Ausstellung in der Regionalwerkstatt, wie Anke Rudnik erläuterte. Dabei findet auch eine Abstimmung statt. Die schönsten zwölf Motive sollen sich im Kalender der Fontaneschule wiederfinden. Der Naturschutzfonds Brandenburg unterstützt das Projekt, um die Arbeit der Kinder zu würdigen und um auf den Weltrangertag aufmerksam zu machen.(mhe)