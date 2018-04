Sechstklässlerin Viktoria erreicht höchste Punktzahl

Steffen Göttmann

Heckelberg-Brunow (MOZ) Hochsprung im Akkord untermalt mit Musik war am Mittwoch in der Grundschule „Auf der Höhe“ in Heckelberg angesagt. Die besten Sportler aller sechs Klassen wetteiferten beim traditionellen „Hochsprung mit Musik“ um die Pokale. „Wir haben natürlich vorher geübt“, sagte Viktoria aus der sechsten Klasse. Sie hat sich ein klares Ziel gesetzt: „1,20 Meter muss ich unbedingt springen.“ Ihre Mitschülerin Lara ging bescheidener zu Werke. Sie schaffte es erstmals an dem Wettbewerb teilzunehmen und sprang bisher 1,05 Meter. „Ich möchte 1,10 Meter überspringen“, verriet sie.

„Wir trainieren schon ab Klasse eins den Flop und intensivieren die Übung in den folgenden Klassen“, erläuterte Schulleiterin Jana Möller. Dabei geht es darum, mit dem Rücken über den Stab zu springen. Hochsprung werde besonders im Februar und März trainiert. „Hochsprung mit Musik“ gibt es schon lange an der Schule.

Die Schüler, die im Sportunterricht die besten Noten haben, qualifizieren sich für die Teilnahme. 61 der etwa 120 Schüler der Grundschule „Auf der Höhe“ kämpften in drei Altersklassen jeweils in Geschlechtern getrennt um die Pokale. Wer nicht beim Hochsprung mitmachte, musste in den Unterricht oder verfolgte als Zuschauer den Wettstreit.

Viktoria aus Leuenberg übertraf sich selbst Sie schaffte 1,30 Meter und erzielte damit 132 Punkte. Sie erreichte damit die höchste Punktzahl aller Teilnehmer:

Die Sieger: Klasse 1/2 – Mädchen: 1. Lara Golditz, 2. Charlotte Crull, 3. Clara Köhler, Lena Bartsch; Jungen: 1. Tino Seelk, 2. Janne Löwe, 3. Felix Göttel, Timo Dostall. Klassen 3/4 – Mädchen: 1. Clara Schmidtke, 2. Angelina Pissors, 3. Romy Buschmann; Jungen: 1. Eric Hasse, 2. Pascal Goertz, 3. Jonas Steffen, Ben Karau. Klasse 5/6 – Mädchen: 1. Viktoria Zareba, 2. Lilly Müller, 3. Saskia Jagdmann; Jungen: 1. Walter Schenk, 2. Finley Giese, 3. Michael Kohnke und Leon Kühn.