MOZ

Eisenhüttenstadt Zu einem Frühjahrsputz an der Freilichtbühne ruft die Stadt Eisenhüttenstadt gemeinsam mit den beiden Gastronomen und Pächtern Stefan Reschke und Toralf Sader auf. Am 28. April soll von 13 bis 16 Uhr Ordnung auf dem Areal geschaffen werden. „Wir wollen mit den Betreibern in diesem Jahr die Wiederbelebung unserer Bühne im Freien voranbringen“, sagte Bürgermeister Frank Balzer. Mit einer Mallorca-Party am 1. Juni startet dann der „Hütte Konzertsommer 2018“.

Zum Frühjahrsputz ist geplant, dass der obere Eingang der Freilichtbühne beräumt, gesäubert und befestigt wird. In der Öffentlichkeit bestand der Wunsch, auch diesen Zugang wieder nutzen zu können, heißt es aus dem Rathaus. „Wir hoffen für diesen Frühjahrsputz auf eine rege Beteiligung der Eisenhüttenstädterinnen und Eisenhüttenstädter“, sagt Frank Balzer. Während seines Wahlkampfes im vergangenen Jahr hatte er die Wiederbelebung der Freilichtbühne als ein Ziel formuliert. Dieses möchte er jetzt als Bürgermeister aktiv begleiten.