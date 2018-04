Saisonstart wie ein Paukenschlag

Edgar Nemschok

Schwerin (MOZ) Die Judoka des SC Dynamo Hoppegarten haben ihre ersten Punkte in der 2. Bundesliga gewonnen. In der Schweriner Palmbergarena überraschten sie den Gastgeber, die Kampfgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern, mit einem überzeugenden 11:3-Sieg. Es war der erste von insgesamt sieben Wettkampftagen.

„Das war schon etwas ganz Besonderes. Vor allem unsere jungen Kämpfer waren total beeindruckt“, strahlte auch Dynamo-Trainer Thomas Rossius nach dem ersten Wettkampftag der 2. Bundesliga. Dynamo Hoppegarten ist Neuling der Liga und einige aus der Mannschaft haben noch nie so hochklassig gekämpft. Eine großartige Kulisse erwartete die Judoka. Weit über 250 Zuschauer wollten beim Saisonauftakt mit dabei sein. „Das kennen wir schon, als wir noch in der Regionalliga gekämpft hatte. Die Norddeutschen verstehen es eine Menge Besucher zum Judo zu locken“, sagte Rossius, der nun seine Männer gleich auf den nächsten Kampftag vorbereiten will.

Rossius war sich vor der Reise nach Schwerin nicht ganz sicher. „Man weiß eigentlich vor Saisonbeginn nicht genau, wo man leistungsmäßig wirklich steht. Wer sich als Favorit herauskristallisieren wird, wird sich in den nächsten Wettkampftagen erst zeigen. Allerdings, unseren Mitaufsteiger hätte ich wesentlich stärker eingestuft“, sagt Rossius, der trotzdem von seinen Männern mehr als begeistert war.

Ein Wettkampftag in der Judoliga ist zweigeteilt. In der Hinrunde haben die Kämpfer aus Hoppegarten mit 5:2 ein Zeichen gesetzt und im Rückkampf mit einem 6:1 nachgelegt. Und vor allem beim Gastgeber war doch deutlich die Enttäuschung anzumerken. Einzig Schwergewicht Frank Christiner und 90-Kilo-Mann Dirk Spörcke verließen die Matte als Sieger. Christiner war es dann auch, der beim 1:6 in der Rückrunde den Ehrenpunkt für die Mecklenburger erkämpfte. „Das war schon dominant von Hoppegarten. Vor allem ihre beiden Polen waren richtig stark“, resümierte KGJMV-Kämpfer Arne Klimt. „Die Trauben hängen jetzt schon ein bisschen höher. Wenn wir in dieser Liga punkten wollen, dann müssen wir uns noch ein gutes Stück steigern“, sagte Kapitän Sebastian Harnack nach dem Wettkampftag.

Den Auftakt machten die Männer in der -66 Kilogramm-Gewichtsklasse. Bartlomiej Garbacik gewann überzeugend mit Doppel-Wazaari. In der Gewichtsklasse -81 kg haben Fabian Mattiß und Eric Hertel die Kämpfe am Boden gewonnen. Nachlegen konnte Jacek Brysz in der Gewichtsklasse -73 kg mit zwei souveränen Siegen. Die Schwergewichtskämpfe wurden leider sowohl in der Hin- als auch der Rückrunde verloren. Ausgerechnet der erfahrenste und bisher erfolgreichste Dynamo-Judoka, Marius Borkowski, der schon Bundesliga-Erfahrung (u. a. SC Berlin) sammeln konnte, musste sich geschlagen geben. Bei ihm kam noch eine Schrecksekunde hinzu, denn er hatte sich in seinem Kampf leicht verletzt. Inzwischen kam aber leichte Entwarnung im Hinblick auf den kommenden Wettkampftag. Borkowski kann wohl antreten.

Die zweite Niederlage in der Hinrunde erfolgte in der Kategorie -90 kg. Diese konnte jedoch in der Rückrunde wettgemacht werden. Den gelungenen Abschluss bildete der Älteste im Team, Helge Molt. Er zeigte zwei schöne Ein-Bein-Techniken, die mit Ippon bewertet wurden.

Am Sonnabend steht schon der zweite Wettkampftag an. In der Sporthalle der Hoppegartener Lenné-Schule wird der JC Leipzig erwartet. „Die Ausgangsposition ist im Prinzip die gleiche wie vor einer Woche. Auch Leipzig hat viele unbekannte Gesichter in seinen Reihen. Der Judoclub hatte zum Auftakt ebenfalls gewonnen. Gegen den TSV Rudow gewannen die Sachsen. Beginn ist um 14 Uhr. Die Hoppegartener hoffen auf großen Zuspruch auch seitens der Zuschauer. „Es soll jedenfalls für alle ein großes Erlebnis werden“, sagt Rossius.