Mahnwache für getötete Radfahrerin geplant

Tilman Trebs, Burkhardt Keeve

Oranienburg (MOZ) Der Oranienburger Stadtverordnete Thomas Hebestreit (Bündnisgrüne) und der Veltener Fahrradaktivist Sven Krein planen eine Mahnwache für die am Dienstag in Oranienburg tödlich verunglückte Radfahrerin.

„Wir wollen Blumen niederlegen und Kerzen anzünden, um der tragisch verunglückten Frau zu gedenken, aber auch, um damit ein Zeichen setzen, dass wir als Gesellschaft solche tückischen Unfälle nicht länger tatenlos hinnehmen wollen“, sagte Hebestreit am Donnerstag. Die 59-jährige Radfahrerin aus Borgsdorf war am Dienstag an der Lehnitz-/Ecke André-Pican-Straße von einem rechtsabbiegenden Lkw erfasst und getötet worden. Thomas Hebestreit hatte bereits am Unfalltag eine bessere technische Ausstattung für Lkw verlangt, um das Risiko solcher Unfälle zu minimieren. Sofern die Polizei die Aktion genehmigt, soll die Mahnwache am kommenden Mittwoch um 18 Uhr an der Unfallstelle stattfinden. Zum Stand der Ermittlungen gab es am Donnerstag keine neuen Auskünfte.

Brandenburgs Verkehrsstaatssekretärin Ines Jesse erneuerte am Donnerstag bei einer Fachtagung zur Verkehrssicherheit in der Oranienburger Polizeifachhochschule die Forderung des Landes nach einer bundesweiten Verschärfung der Vorschriften. „Wir setzen uns auf Bundesebene intensiv dafür ein, dass der verpflichtende Einbau von nicht abschaltbaren Notbrems- und Abbiegeassistenzsystemen vorankommt“, sagte Jesse vor Verkehrexperten aus mehreren Bundesländern.

Göran Kronberg, Geschäftsführer des neuen Ausbildungszentrum für Berufskraftfahrer (IAZ) in Lehnitz, hält die aktuellen Notbremssysteme allerdings noch für zu unausgereift: „Es kommt vor, dass schon eine scharfe Kurve ausreicht, die Systeme zu aktivieren, oder eine Zeitung weht über die Straße oder ein Pkw auf der Autobahn überholt rechts einen Lkw und kommt in den Sensorbereich und die Notbremsung wird ausgelöst.“ So lange das Notbremssystem „nicht 100 Prozent zuverlässig arbeitet“, so Kronberg, würden Lkw-Fahrer das Gerät ausschalten.