Drei Jungforscher vom Gauß beim Bundesfinale

Thomas Gutke

Frankfurt/Strausberg (MOZ) Mit Frauke Seidel, Johannes Wolansky und Patrick Riegner haben sich am Dienstag beim Landesausscheid in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) gleich drei Schüler vom Frankfurter Gauß-Gymnasium für das Bundesfinale von „Jugend forscht“ qualifiziert. Sie gehören damit zu den besten von rund 12 000 Teilnehmern. Die Endrunde findet Ende Mai in Darmstadt statt.

Frauke Seidel erforschte die Praxistauglichkeit der Elliott-Wave-Theorie. Die Frankfurterin stellte sich die Frage, ob sich mathematische Regelmäßigkeiten in Börsenkursen mit der menschlichen Psychologie begründen lassen. Dazu hat sie den Deutschen Aktienindex (DAX) analysiert. Johannes Wolansky beschäftigte sich mit der Chaostheorie am Beispiel des Doppelpendels. Der Frankfurter hat dazu eine Simulation erstellt, die den zeitlichen Verlauf des Chaospendels darstellt. Und Patrick Riegner untersuchte den Milbenbefall von Hühnern. Er testete natürliche Mittel gegen die Spinnentiere.