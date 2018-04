Chemie Erkner IV büßt Aufstiegschancen ein

Florian Thiel

Schöneiche (MOZ) Die Volleyballer der TSGL Schöneiche II haben ihr letztes Saison-Heimspiel der Regionalliga Nordost gegen den USC Magdeburg mit 3:0 (25:19, 25:20, 28:26) gewonnen. Vor dem Schlussakkord am 22. April ist für die Randberliner sogar noch der Vizemeistertitel drin.

Beim letzten Heimauftritt vor der Beach-Saison stand mit Erik Witt, Tomek Groß, Ole Irrmisch und Noah Lachmund ein Quartett in der Mannschaft, das die Partie als Vorbereitung auf die Nordostdeutsche Meisterschaft nutzen wollte und sollte.

Es entwickelte sich ein sehr intensives Spiel. Beide Mannschaften traten mit breiter Brust auf. Zwar lies die Annahme zunächst zu wünschen übrig, umso überzeugender war aber die Feldabwehr. Spektakuläre Aktionen kamen hinzu. So sprang der spätere Schöneicher MVP Bastian Grothe katzengewandt übers ganzen Feld, um immer wieder teilweise aussichtslose Bälle hochzufischen. Konnten die jungen Magdeburger in der Anfangsphase noch mithalten, so setzten sich die Gastgeber allmählich ab (10:7) und brachten die Führung letztlich über die Ziellinie.

Weiterhin mit allen vier Jugendspielern auf dem Feld, zog die TSGL II im zweiten Durchgang schnell auf 10:4 davon. Vor allem „Riesen-Erik“ Witt und „DJ Tomek“ Groß bildeten eine für den Magdeburger Angriff schier undurchdringbare Wand. Auch ein Diagonalwechsel und zwei Auszeiten des USC konnten den erneuten Satzverlust nicht mehr verhindern.

Die Hoffnung der Gastgeber wuchs, wie im Hinspiel ein 3:0 landen zu können – wobei die Magdeburger im Saisonverlauf prädestiniert dafür waren, über fünf Sätze zu gehen. Und mit viel Kampfeswillen zeigten sie, dass sie sich noch nicht aufgegeben hatten. Die Partie war jetzt von guten Abwehraktionen und daraus resultierenden langen Ballwechseln geprägt. Aus einem 4:1 wurde ein 7:11, Einzelfehler verunsicherten die Schöneicher. Aber sie fanden zurück. Zuspieler Irrmisch glänzte mit cleveren Pässen, „Bigfoot-Noah“ Lachmund konnte Wackler in der Annahme mit wuchtigen Angriffsbällen wettmachen. Dennoch schien für die Fans der Satz beim 21:24 verloren. Aber die Gastgeber sammelten noch einmal alle Kräfte. Florian Thiel kam für Lachmund – und die Mannschaft Punkt für Punkt näher. Und tatsächlich reichte es nach mehreren Satz- und Matchbällen noch zum klaren Heimsieg.

Am letzten Spieltag geht es für den Aufsteiger aus Schöneiche zum CV Mitteldeutschland II. Da scheinen drei weitere Punkte möglich. Und die würden mindestens Platz 4 bedeuten.