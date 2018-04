Nach Kantersieg folgt Spitzenspiel

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ, Ilona Hummel) Die Fußball-D-Juniorinnen des Storkower SC bleiben in der Landesklasse einsame Spitze. Mit dem 10:1 beim SV Babelsberg 03 holten die Storchenstädterinnen den zehnten Sieg im zehnten Punktspiel der Saison – Torverhältnis 76:6.

Nun erwarten sie am Sonntag, ab 10 Uhr in Alt Stahnsdorf, den Tabellenzweiten 1. FFC Turbine Potsdam D-2 zum Spitzenspiel. Der hat aus bisher neun Spielen 22 Punkte und 56:10 Tore auf dem Konto. Da verspricht eine sehr spannende Partie für die Storkower Fußballerinen, die in diesem Jahr in der neuen Nachwuchs-Kategorie Sportlerinnen von Oder-Spree geworden waren.

„Im Spiel gegen die Potsdamerinnen wird sich zeigen, ob unsere Mädels dann das umsetzen, was wie vorher besprechen und was sie eigentlich können“, sagt Trainerin Ilona Hummel.

Denn das ist ihnen trotz des klaren Sieges beim Tabellenvorletzten in der Filmstadt nicht immer gelungen. „Die Babelsbergerinnen sind noch teilweise eine sehr junge Mannschaft und kein schwieriger Gegner. Aber ich stellte unsere Mädels so ein, den Gegner nicht zu unterschätzen“, erklärt die Trainerin. „Sie sollten nicht die Spielweise vom Kontrahenten annehmen, den Ball laufen lassen, miteinander spielen und sich so die Torchancen erarbeiten. Es wurde nicht alles umgesetzt. Wir haben zwar hoch gewonnen, aber ich weiß, die Mädels können das besser.“

Die Tore für die D-Juniorinnen des SSC schossen in Babelsberg Anna Mell (5), Marike Dommasch (3) Anne Kunst (1) und Emma Kierschke (1). Anna Mell hat nun ihren Platz 1 der Torschützenliste ausgebaut – 26 Treffer. Marike Dommasch (19) und Anne Kunst (14) folgen in der Torjägerinnen-Liste auf den Rängen 5 und 6. „Auch hier sind wir gut vertreten“, freut sich Ilona Hummel. Und die Mädchen und alle beim Storkower SC hoffen auch am Sonntag auf Tore.(RH, ih)