Lindemann fordert mehr Lebensnähe

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Landrat Rolf Lindemann hat vor dem Kreistag gemahnt, dass Mitarbeiter von Behörden soziale Sachverhalte im Gesamtzusammenhang betrachten müssen, um nicht an der Realität vorbei zu arbeiten. Anlass war der Fall des Mannes, der seit Sommer vergangenen Jahres die Menschen in Tauche tyrannisiert hatte ohne das zunächst etwas passierte. Zwar weiß man mittlerweile, dass rund 70 Anzeigen vorliegen, doch die einzelnen Sachverhalte hätten lange „unterhalb der Eingriffsschwelle“ gelegen. Man müsse sich deshalb fragen, ob die örtlichen Ordnungsbehörden richtig aufgestellt seien, so Lindemann.

Er schilderte, dass er sich perönlich in den Fall eingeschaltet habe, nachdem er von Mitarbeiterinnen des sozialpsychatrischen Dienstes und dem Pfarrer der Gemeinde um Hilfe gebeten worden sei. In der zuständigen Gemeindeverwaltung habe er nur „ein Bild der Ratlosigkeit“ vorgefunden. Bewegung in die Sache sei erst gekommen, nachdem er den Innenminister und den leitenden Oberstaatsanwalt in Frankfurt direkt informiert habe. Mittlerweile ist der Mann per Gerichtsanordnung in einer psychatirschen Einrichtung untergebracht. Auch das war schwierig. Das Krankenhaus Eisenhüttenstadt habe erklärt, dass man eine gesicherte Unterbringung nicht garantieren könne. Aus dem Klinikum Markendorf sei dem Mann durch List die Flucht gelungen. Nach der erneuten Ergreifung sei sein Zimmers ständig von zwei Beamten bewacht worden. Völlig unklar sei, warum der Mann einige Tage später dann doch in das Eisenhüttenstädter Krankenhaus verlegt wurde.(gar)