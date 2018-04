Touristiker ziehen Bilanz

Matthias Henke

Fürstenberg Nachdem 2016 die Touristiker im Fürstenberger Seenland mit der zwischenzeitlichen Vollsperrung der B 96 auf eine harte Probe gestellt wurden, ging es vergangenes Jahr mit den Übernachtungszahlen wieder aufwärts. Ein Plus von rund 4 000 konnte Regio-Nord-Geschäftsführer Olaf Bechert bei der Hauptversammlung des Tourismusvereins Fürstenberger Seenland vermelden. 72 600 Übernachtungen stehen so für 2017 in der Statistik. Wobei nur jene Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Betten erfasst wurden. Zwar wurde die 80 000er-Marke, die in den Vorjahren erreicht und überschritten wurde, verfehlt, Bechert zeigte sich dennoch zufrieden. „Mehr habe ich nicht erwartet. Wir hatten 2017 mit wechselhaftem Wetter zu kämpfen. Da entsprechen die Zahlen den Gegebenheiten. Sie liegen auch auf dem Niveau, das insgesamt in Nordbrandenburg und der Mecklenburgischen Seenplatte erreicht wurde.“ Die Akteure in diesen beiden Regionen seien auch zuversichtlich, die bisherige Zusammenarbeit weiter ausbauen zu können.

Vor einige Herausforderungen sei man im vergangenen Jahr durch den Wegfall des Angelkartenverkaufs im Mode- und Freizeitparadies Maritim gestellt worden, das im Herbst 2016 seine Pforten für immer schloss, sagte Yvonne Nägel, Vizechefin des Tourismusvereins. „Mutig und entschlossen“ hatten daraufhin die Mitarbeiterinnen der Touristinformation angekündigt, versuchen zu wollen, sich dem Thema anzunehmen. Die große Nachfrage und die nicht ganz einfache Materie – unterschiedliche Gewässer und Kategorien von Fischen – hätten aber dazu geführt, dass an einigen Tagen vor allem Angelkarten verkauft wurden und andere Leistungen womöglich etwas kurz kamen, so Nägel weiter. Positiv sei, dass die Stadt eine personelle Aufstockung in der Touristinfo ermöglicht habe. Außerdem verkaufe auch das Geschäft „Findus“ nun Angelkarten.

Weitgehend unverändert sieht die Führungsspitze des Vereins nach der jüngsten Versammlung aus. Der Vorsitzende Thomas Schonig und seine Stellvertreterin Yvonne Nägel wurden ebenso im Amt bestätigt, wie Schatzmeister Jörg Kietzmann, Isabelle Ventelou und Michael Wittke. Neu dabei ist der Himmelpforter Tilman Kunowski. Uli Fischer soll das Gremium weiter unterstützen, als berufenes Mitglied.

Eine neue Aufgabe kommt auf den Tourismusverein indes beim diesjährigen Wasserfest zu. Er wird für das Catering verantwortlich zeichnen, was in den Vorjahren die Berolina GmbH des früheren Yachthafenpächters übernahm. Was im einstimmig beschlossenen Haushalt ein unspektakulärer Durchlaufposten ist, davon erhoffen sich die Verantwortlichen für die Besucher eine deutliche qualitative Verbesserung. Nachdem der unter der Ägide des Tourismusvereins organisierte Weihnachtsmarkt im Vorjahr so gut ankam, war es ein Leichtes, für die Stadt Fürstenberg und die Regio Nord beim Verein anzufragen, ob er sich das vorstellen könne.