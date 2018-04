Hunderte Lkw-Ladungen Kies

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bis Oktober 2019 wird der letzte Abschnitt der ehemaligen Deponie in der Buchwaldstraße saniert. Auf eine Fläche von 6,5 Hektar wird eine 1,5 Meter hohe Schicht aufgetragen. Die Arbeiten beginnen in dieser Woche.

Auf dem Areal der ehemaligen Deponie in der Buchwaldstraße herrscht eigentlich idyllische Ruhe. Höchsten einige Wildtiere, die einen Durchlass im Zaun gefunden haben, verirren sich dorthin. Doch mit der Ruhe dürfte es in den nächsten Monaten vorbei sein. Der letzte Abschnitt bei der Sanierung der Deponie wird in Angriff genommen. Am Donnerstag war die Bauanlaufberatung. Die Firma Oevermann hat den Zuschlag für die Maßnahme erhalten.

Sanierung bedeutet in diesem Fall: Der sogenannte Abfallkörper, in dem bis 2005 Hausmüll und Bauschutt entsorgt wurden, wird unter eine 1,5 Meter dicke Spezialschicht abgedeckt. In den nächsten Wochen laufen die Vorbereitungen, sagt Kathleen Propp vom Kommunalen Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU). Das KWU ist Auftraggeber für die Maßnahme. Zunächst wird Gras und Gestrüpp entfernt, das auf dem noch nicht sanierten Teil gewachsen ist.

Richtig bemerkbar werden die Arbeiten wahrscheinlich ab Mai bzw. Juni, auch für die Anwohner in der Buchwaldstraße und wohl auch für die Anwohner an den Durchgangsstraßen in Fürstenberg. Denn die 6,5 Hektar werden zunächst mit einer Schicht aufgefüllt, die einen halben Meter dick ist, sagt Kathleen Propp. Dafür wird voraussichtlich Kies angeliefert. Woher der kommt, steht noch nicht fest, erklärt René Schardin, stellvertretender Werkleiter. Der Auftragnehmer Oevermann werde wohl regionale Partner suchen, um die Wege so kurz wie möglich zu halten. Dass das zu erheblichem Lkw-Verkehr führt, kann man sich schon an einer einfachen Rechnung deutlich machen: 17 bis 20 Kubikmeter Kies kann ein Lkw laden. Bis die 6,5 Hektar aufgefüllt sind, wird das dauern. Um die Belastung in Grenzen zu halten, wurde in der Buchwaldstraße schon Tempo 30 für Lkw angeordnet.

Wann der Kies-Transport beginnt, hängt auch von den Behörden ab. Denn der Ersatzbaustoff muss, bevor er verbaut wird, freigegeben werden, dass er unbedenklich ist. Das passiert über das Landesumweltamt und auch über eigene Untersuchungen. Überhaupt ist die Baustelle relativ aufwendig, auch für die Mitarbeiter. So wird eine sogenannte Schwarz-Weiß-Schleuse eingerichtet, durch die die Mitarbeiter müssen, so wird strikt zwischen Arbeits- und Straßenkleidung getrennt.

Auf die erste Tragschicht kommt eine Kunststoffdichtungsbahn, damit kein Wasser mehr mit dem Abfall in Berührung kommt. Darüber wird eine Drainage verlegt, um das Wasser abzuleiten. Für die beiden abschließenden Schichten – insgesamt einen Meter dick – muss noch einmal ordentlich Material herangeschafft werden, unter anderem ein 20 Zentimeter dicker Rekultivierungsboden, auf dem später dann einmal Gras wachsen soll. Das muss später auch noch gepflegt werden. René Schardin sagt, dass man dafür auch Schafe einsetzten könne.

In den Wintermonaten wird noch im vorderen Bereich der Deponie der Bereich der ehemaligen Abfallkleinmengen-Annahmestelle zurückgebaut. Außerdem sieht die Maßnahme noch vor, dass sieben Gasbrunnen gebaut werden, sagt Kathleen Propp. Denn der Abfall arbeitet teilweise noch; durch die Verrottung bildet sich Gas, das abgeleitet und schließlich abgefackelt wird. Insgesamt kostet diese Maßnahme, für die es auch Fördermittel gibt, rund fünf Millionen Euro