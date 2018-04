Irrfahrt von Aleppo an die Viadrina

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) 24 Gefüchtete werden derzeit in einem Projekt auf ein Studium an der Viadrina vorbereitet. Unter ihnen eine kleine kurdische Familie: Lava Muslem, Bashar Ismael und ihr gemeinsamer Sohn Bayat Julius.

Bashar Ismael nimmt es genau. Immer wieder verbessert er die deutschen Sätze seiner Frau Lava Muslem. Dabei sprechen beide auf hohem Niveau, kaum ein Fehler rutscht ihnen durch. Täglich üben sie in einem Intensivkurs Deutsch am Sprachenzentrum. Ihr Ziel: Bald mit regulären Studierenden in den Hörsälen lernen. Dafür absolvieren sie mit 22 weiteren Teilnehmern das zweisemestrige Vorbereitungsprogramm Welcome@Viadrina. Der Musiker Bashar Ismael will danach Kulturwissenschaften belegen; Lava, die schon vier Semester Maschinenbau studiert hat, will sich auf Wirtschaft konzentrieren.

Mit 33 und 27 Jahren sind sie etwas älter als ihre künftigen Kommilitonen. Vor allem haben sie einen viel längeren Weg hinter sich. Beide sind Kurden aus Syrien und haben sich 2011 an der Universität von Aleppo kennengelernt, kurz bevor diese zerstört wurde. Sie flüchteten in Ismaels Heimatstadt Kobane an der türkischen Grenze; nachdem diese vom Islamischen Staat eingenommen wurde, zogen sie weiter in die Türkei. 2015 flüchteten sie schließlich nach Deutschland.

An die Viadrina sind sie gekommen, weil sie sich hier ein neues Leben aufbauen möchten. „Ich will dem Jobcenter endlich Tschüß sagen“, so Ismael. Das Studium sei nach vielen Jahren Irrfahrt eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Die Geburt ihres Sohnes Bayat Julius bestärkt sie in diesem Schritt. Noch ist er bei den Kursen stets im Kinderwagen dabei.

„Wir sind stolz auf unsere erste Familie im Programm“, sagt Rebekka Manke, eine der Koordinatorinnen des Welcome-Projektes. Für Bashar und Lava organisiert sie viel mehr als einen Sprachkurs. Weil das Paar erst ab Mai eine Betreuung für seinen fünf Monate alten Sohn hat, dürfen sie flexibler die Kurse besuchen. Die Koordinatorinnen helfen auch bei der Suche nach einer Wohnung, denn noch muss das Paar aus Potsdam pendeln.

Im ersten Semester, so erklärt es Rebekka Manke, seien die Teilnehmer in den Deutsch-, Englisch und Mathe-Kursen meist unter sich. „Wir wollen ein Wohlfühlklima schaffen. Danach geht es in die regulären Kurse über, damit es sich schnell wie ein reguläres Studium anfühlt“, umreißt sie das Programm, das in dieser Form seit dem Sommersemester 2017 existiert und vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst sowie dem Land finanziert wird. Die erste Teilnehmerin hat gerade ihr reguläres Studium aufgenommen. Insgesamt sind Frauen mit drei von 24 stark unterrepräsentiert. Die Teilnehmer kommen vor allem aus Syrien, aber auch aus Afghanistan, Iran und Russland.

Ziel des Vorbereitungskurse ist es, die Deutschkenntnisse auf ein Niveau zu heben, das für ein Studium ausreicht. Außerdem werden fachliche Inhalte und auch Methoden vermittelt, etwa wie man eine Hausarbeit schreibt oder eine Arbeit präsentiert.

Bashar Ismael und Lava Muslem sind von der Betreuung begeistert. „Bevor wir hergekommen sind, haben wir viel schlechtes gehört, aber alle in Frankfurt sind so freundlich“, betont die junge Frau. Einzig der Gedanke an die zerstörte Heimat macht die beiden mitunter traurig. „90 Prozent unserer Generation sind geflohen oder tot; Syrien ist nicht mehr unser Land“, sagt Ismael. Er hofft, dass er in Frankfurt mit seiner Familie zur Ruhe kommt und Freunde zum Musizieren findet. Seine Oud, eine orientalische Laute, musste er verkaufen um die Überfahrt von der Türkei nach Griechenland zu bezahlen. Um sich eine neue leisten zu können, will er bald einen Nebenjob suchen.