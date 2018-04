Abbrecherquote deutlich geringer

Martin Stralau und Joachim Eggers

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) Jeder vierte Auszubildende bringt seine Lehre nicht zu Ende – 25,8 Prozent. Das berichtete die Süddeutsche Zeitung vor ein paar Tagen über das Jahr 2016. Die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK), aber auch die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg zeichnen ein anderes Bild.

Die Zahl, die sich auf einen Entwurf des Berufsbildungsberichtes der Bundesregierung für das Jahr 2016 bezog, hält Michael Völker, Geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung bei der IHK Ostbrandenburg für übertrieben. Im Jahr 2017 gab es, verteilt auf alle Ausbildungsjahre, insgesamt 4247 Lehrverträge (siehe Infokasten) im Kammerbezirk, wovon 539 gelöst wurden. Zum Stichtag 31. Dezember waren es also noch 3708. Die Abbrecherquote oder genauer, die Zahl der gelösten Ausbildungsverhältnisse lag bei 12,7 Prozent und war damit geringfügig kleiner als 2016 (13,1 Prozent). „Der Trend ist gleich geblieben“, betont Michael Völker.

Beim Thema Ausbildung sieht er mehrere Problemfelder: „Die Jugendlichen schließen häufig Ausbildungsverträge ab, ohne zu wissen, was sie erwartet. Oft fehlt die Berufsorientierung, das muss sich verbessern.“ Ein weiteres Problem sei, dass Auszubildende oft schon bei kleineren Problemen das Handtuch werfen und sich nicht durchbeißen. „Das war vor zehn Jahren anders. Da gab es noch nicht an jeder Ecke Alternativen.“ In diesem Zusammenhang stellt Völker klar, dass Zahlen zu Ausbildungsabbrüchen oft einen falschen Eindruck suggerieren. „Den Eindruck, dass die Abbrecher für den Arbeitsmarkt verloren sind. Oft wechseln sie in ein Studium oder einfach den Betrieb.“ So wurden 2016 46 von 585 gelösten Lehrverträgen aufgehoben, bevor die Ausbildung begonnen hatte. „Das zeigt, wie gut der Ausbildungsmarkt für die Jugendlichen ist“, sagt Völker. Und dadurch, dass jeder zweite Schüler heute Abitur mache, womit der Anspruch verbunden sei, zu studieren, werde es immer schwieriger, Auszubildende zu finden. „Das gute Mittelfeld wird kleiner, die Betreuung und Begleitung während der Lehre immer wichtiger.“ Am meisten gebeutelt waren Berufe in Handel und Gastronomie: Auf sie entfielen 2017 40 Prozent der gelösten Ausbildungsverhältnisse im Kammerbezirk.

Auch die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg stimmt der Aussage, dass jedes vierte Lehrverhältnis aufgelöst wird, nicht zu. „Dagegen verwahren wir uns“, sagt Geschäftsführer Uwe Hoppe. Im Kammerbezirk wurden 2017 knapp 16 Prozent der Lehrverträge aufgelöst. Im Speckgürtel von Berlin inklusive Fürstenwalde waren es etwa zehn Prozent, wie Sprecher Michael Thieme mitteilt. In der Probezeit werden bei der Kammer durchschnittlich 18 Prozent aller Lehrverträge beendet. Das Bild ist differenziert. Es gibt Beispiele, wo es erstaunlicherweise richtig gut läuft. So wurden von zwölf Lehrverträgen im vergleichsweise rauen Beruf des Vulkaniseurs – es gilt unter anderem, Reifen zu reparieren – keiner gelöst. Bei den Friseuren hingegen wurde im Kammerbezirk fast die Hälfte der Verträge vorfristig beendet.

Die Kammer empfiehlt Schülern, sich umfassender über ihre Berufe zu informieren und Schulen, die Berufsorientierung zu verbessern: mit Werkunterricht und Unterricht in Firmen zum Beispiel. Firmen rät sie, die Kooperationen mit Schulen zu suchen, Ferienarbeit ordentlich zu bezahlen und bezahlte „Schnupperlehren“ anzubieten.

Bei der „Trend Schöneicher Friseur und Kosmetik GmbH“, die am Berliner Rand mehrere Salons betreibt, ist es ein-, zweimal dazu gekommen, dass Ausbildungsverhältnisse vorzeitig gekündigt wurden, sagt Geschäftsführerin Marina Busacker. „Das ist aber schon etliche Jahre her.“ Die Firma hat derzeit drei Friseur-Azubis und eine im Kosmetik-Bereich. Sie setze schon seit langem auf eine intensive Begleitung ihrer Lehrlinge, sagt Marina Busacker – um eben Abbrüchen vorzubeugen.