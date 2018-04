Zähes Ringen um Beiräte

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein Kita- und Grundschulbeirat soll künftig die Interessen von Kindern und Eltern in der Stadtpolitik vertreten. Das ist nur eine Änderung der neuen Hauptsatzung. Der Hauptausschuss gab der Neufassung Mittwochabend zwar grünes Licht – die Mehrzahl der Mitglieder enthielt sich jedoch der Stimmung.

Sie ist die einzige Satzung, die jede Stadt und Gemeinde haben muss. Sie regelt die Bildung von Ortsteilen, die Formen der Einwohnerbeteiligung, welche Beiräte es gibt, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, finanziellen Grenzen, in denen ein Bürgermeister eigenverantwortlich agieren darf, und einiges mehr. Es geht um die Hauptsatzung.

Die Stadt Fürstenwalde will ihre seit geraumer Zeit überarbeiten. „Die aktuelle Fassung wurde am 29. Januar 2015 erlassen“, sagt Franka Koch vom Stadtverordneten-Büro. Seither gab es Änderungen, wurden die Ortsteile Molkenberg und Heideland aufgenommen. Seit geraumer Zeit befasst sich eine Arbeitsgruppe damit. Nun liegt ein Entwurf vor. Am Mittwochabend diskutierte der Hauptausschuss darüber.

Größten Gesprächsbedarf gab es zur Bildung der Beiräte. Ein Integrationsbeirat, der die Belange nicht deutscher Staatsbürger vertritt, ist nicht mehr vorgesehen. Praktisch versiegte die Arbeit dieses Beirates bereits 2015, nachdem sich die Zahl der Mitglieder kontinuierlich verringerte. Ein fet angestellter Integrationsbeauftragter soll künftig die Interessen vertreten. Auch die Grundlage zur Bildung eines Gleichstellungsbeirates, der sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau einsetzt, wird aufgehoben. Eine Gleichstellungsbeauftragte – es muss eine Frau sein – soll sich darum kümmern. Was bis lang auch schon so war.

Dafür gibt es bald einen Kita- und Grundschulbeirat. Auslöser ist der am 16. November 2017 gegründete Stadtelternrat. Kita- und Schulessen, Elternbeiträge, die zuletzt heiß diskutierten Schulbezirke, Betreuungszeiten und Schulwegsicherung sind seine Themen. Elf Mitglieder soll der neue Beirat haben und zwar aus allen Stadtteilen. Dies wird mit der großen Zahl der Grundschulen (8), Horte und Kitas (26) sowie Tagespflegen (12) begründet.

„Um den Integrationsbeirat haben wir in der Arbeitsgruppe sehr gerungen“, sagte Jens-Olaf Zänker. Gebe es wieder eine Gruppe, könnte man ihn neu gründen, fügte er an. Den „Einstieg in den Ausstieg“, nannte Stephan Wende (Linke) die Abschaffung. Seine Fraktion trage das „so nicht mit“. Allerdings fehle dort noch die letzte interne Abstimmung. Von einem „Minimalkonsenz“ sprach Sebastian Rausch (SPD). „Wenn das Paket wieder aufschnürt wird, frage ich mich, was die Arbeitsgruppe sollte“, sagte Christian Dippe (BFZ). Dann wurde abgestimmt: Sechs Mitglieder votierten für den Entwurf, keines dagegen, aber sieben enthielten. Am 26. April wird die Satzung in der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss vorgelegt.

Bei einem viel diskutierten Thema bleibt in der neuen Satzung alles beim Alten: Nur ein Beigeordneter unterstützt den Bürgermeister – noch ist das Kämmerer Eckhard Fehse, Ende Juni geht er in Ruhestand. Die Nachfolge ist offen.

Weitere Änderungen sind hingegen:

– In Trebus ist künftig ein Ortsbeirat mit fünf statt drei Mitgliedern zu wählen

– Für Veranstaltungen stellen die Stadtverordneten den Ortsbeiräten Mittel zu Verfügung

– Berufe und andere Tätigkeiten der Abgeordneten und sachkundigen Einwohner werden im Internet veröffentlicht

– Der Katalog der Angelegenheiten, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen werden, wurde erweitert..