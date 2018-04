RB Leipzig startet ohne Werner, Forsberg und Orban

dpa-infocom

Marseille (dpa) RB Leipzig startet ohne Fußball-Nationalstürmer Timo Werner in das Viertelfinal-Rückspiel der Europa Leaguebei Olympique Marseille.

Der 22 Jahre alte Werner sitzt nach seinen Oberschenkelproblemen im Abschlusstraining tags zuvor nur auf der Ersatzbank. Den Sturm des deutschen Fußball-Vizemeisters bilden Marcel Sabitzer und Jean-Kévin Augustin.

Überraschend verzichtet Trainer Ralph Hasenhüttl zunächst auch auf Ideengeber Emil Forsberg im Mittelfeld sowie Kapitän und Abwehrchef Willi Orban. Dieser hatte beim 1:0-Hinspielsieg am vergangenen Donnerstag in Leipzig gesperrt gefehlt.

In die Viererabwehrkette rückt Stefan Ilsanker auf die rechte Seite, die beiden Franzosen Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté bilden die Innenverteidigung, links spielt Lukas Klostermann. Im Mittelfeld laufen Diego Demme, Naby Keita, Bruma und Kevin Kampl in einer insgesamt eher defensiv ausgerichteten Mannschaft auf.

Bei Gastgeber Olympique kehrt Offensiv-As Florian Thauvin nach seiner Achillessehnen-Verletzung zurück in die Mannschaft. Hinter Kostas Mitroglu, der in der Jugend in Deutschland spielte, formiert Thauvin mit OM-Kapitän Dimitri Payet und Bouna Saar das offensive Mittelfeld von Marseille.