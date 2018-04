Klosterfriedhof eingeweiht

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Seit Donnerstag ist der historische Klosterfriedhof in Zehdenick wieder öffentlich zugänglich. In den vergangenen drei Jahren ist er unter Leitung von Stiftamtsfrau Gabriele Pielke (Foto) überwiegend in ehrenamtlicher Arbeit vom Wildwuchs der vergangenen Jahrzehnte befreit worden. Zur Einweihung waren zahlreiche Gäste gekommen, darunter auch die Gartenarchitektin Anja Brückner und Steinrestaurator Oliver Guhr, die über ihre Arbeiten auf dem Areal berichteten. Dank galt Bodo Potrawiak und Vladimir Skarednow für ihre Arbeit.