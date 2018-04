Polizei bleibt bis mindestens Ende 2019 unterbesetzt

Siegmar Trenkler

Oberhavel (MOZ) Frühestens Ende 2019 wird die Polizeidirektion Nord wieder auf ihre Sollstärke angewachsen sein. Das erklärte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Mittwoch bei einem Besuch bei Direktionsleiter Frank Storch. Die Schätzung bezeichnete Schröter als optimistisch.

Der absolute Tiefpunkt bei der personellen Ausstattung der Polizei in Brandenburg sei im vergangenen Jahr erreicht worden. Mittlerweile gebe es wieder einen leichten Anstieg zu verzeichnen. Allerdings werde es noch dauern, bis bei der Polizei wieder alle offenen Stellen besetzt sind. Seit 1. April sind es im Land laut Schröter wieder mehr als 8 000 Stellen. „Das Anwachsen braucht aber Zeit“, stellte er klar. So habe er seit seinem Amtsantritt als Innenminister die Zahl der Anwärter in der Oranienburger Polizeischule von 275 pro Jahr auf zuletzt 400 erhöht. Allerdings gebe es dort inzwischen sowohl räumliche Grenzen als auch eine begrenzte Anzahl an Ausbildern. Zudem sei auch die Abbrecherquote von mehr als zehn Prozent bei den Schülern ein Faktor, der mitberücksichtigt werden müsse.

Für die Direktion Nord bedeutet das, dass weiterhin in Unterbesetzung gearbeitet werden muss. Der Stellenplan sieht 997 Bedienstete vor. Anfang März waren es aber gerade einmal 952. Trotz dieses Umstandes werde in der Direktion Nord, die für die drei Landkreise Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und Prignitz zuständig ist, tolle Arbeit geleistet, lobte Schröter.

Gerade in der Begleitung der Baustelle entlang der A 24, an der für vier Jahre gearbeitet werden soll, sieht der Innenminister eine große Aufgabe, die auf Leiter Frank Storch und die Polizisten der Direktion wartet. Storchs nunmehr 100-tägige Dienstzeit als Nachfolger des bisherigen Direktionsleiters Bernd Halle wurde auch als Anlass für Schröters Besuch genannt. Es freue ihn, dass der neue Leiter nicht in den großen Schuhen stolpere, die sein Vorgänger hinterlassen habe.

Schröter hatte beim Termin mit Storch unter anderem ein versetztes Fahren auf den beiden Fahrspuren in jede Richtung entlang der für vier Jahre geplanten Baustelle angeregt, weil das möglicherweise einen besseren Verkehrsfluss bringe. Zuständig sei zwar das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung. Es gebe aber einen engen Austausch, so Schröter.

Welche Anordnungen umgesetzt werden können, wird laut Vize-Polizeipräsident Roger Höppner in Absprache mit dem Landesbetrieb sowie mit Kommunen und Rettungsdiensten geschaut. Landrat Ralf Reinhardt (SPD) etwa, der derzeit auf Wahlkampftour ist, wünscht sich zusätzliche Zufahrten für Rettungsdienste – besonders auf langen Streckenabschnitten.