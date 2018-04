Lesepaten entlasten Lehrer

Wichtiges Ehrenamt: Jeden Donnerstag erhalten ausgewählte Kinder an der Grundschule am Hasensprung kostenlos Förderunterricht durch das Lesepatenehepaar Klaus und Siegrid Geißler. Für die Schüler bedeutet die Arbeit der pädagogisch ausgebildeten Senioren nicht weniger als individuelle Betreuung im Leselernprozess. © Foto: Sara Friedrich

Bernau (MOZ) Leseförderung ist ein hervorragendes Instrument, Kindern faire Startbedingungen zu verschaffen. Um Schüler zu stärken, gehen Klaus und Siegrid Geißler jeden Donnerstag als Lesepaten in die Grundschule an der Hasenheide. Wir durften sie begleiten.

Es ist 8.30 Uhr morgens. Im Speisesaal warten Klaus (77) und Siegrid Geißler (71) auf ihre Lesekinder aus der Flexklasse. In der werden zwei Jahrgänge auf einmal in einem Verbund unterrichtet. Beide Paten haben einen pädagogischen Hintergrund. Sie war Kindergärtnerin. Er hat die einstige Realschule in Schwanebeck geleitet. Die beiden sind passionierte Lesefreunde. Der Tag beginnt bei ihnen zu Haus immer mit der Zeitungslektüre. Man liest sich gegenseitig vor, wobei die Ressorts klar verteilt sind.

Jetzt betritt die erste Gruppe den Speisesaal, der sich für diese Stunde zu einem Lesesaal verwandelt. Ein Mädchen und zwei Jungen setzen sich etwas scheu zu uns an den Tisch. Alle drei lesen gemeinsam zwanzig Minuten lang einen Text, wobei nach jeder Passage abgewechselt wird. Das Lesen strengt sie sichtlich an. Dabei wirken sie motiviert. Besonders die zusammengesetzten Substantive machen den Kids aus der zweiten Klasse noch zu schaffen. Bei dem Wort „Taschengeldbande“ nimmt das Mädchen mehrfach Anlauf. Sie teilt das Wort in „Taschengel“ und „Dbande“ und stutzt, weil sie den Sinn so nicht versteht. Klaus und Siegrid Geißler helfen geduldig. Die drei sollen den Text ein zweites Mal lesen. Erst stöhnen sie. Dann zeigt sich aber, dass beim zweiten Anlauf bereits ein viel besserer Lesefluss erwächst. Klaus Geißler erklärt, dass beim ersten Lesen lediglich verstanden wird, um wen es sich handelt. Beim zweiten Mal erfasst das Gehirn schon, um was es eigentlich geht. Und liest das Kind den Text ein drittes Mal, kann es die Handlung sicher und gefestigt nacherzählen, erklärt der pensionierte Lehrer.

Begonnen hat das Ehepaar Geißler mit der Lesepatenarbeit, weil es einem Unterstützungsaufruf einer Lehrerin folgte. Damals waren noch die eigenen Enkelkinder an der Schule. Weil es ihnen aber viel Freude gemacht hat, blieben die beiden am Ball. Eine dankbare Tätigkeit sei das, weil man am Erfolgserlebnis der Schüler direkt teilhaben kann.

Die drei Lesekinder am Tisch können jetzt sogar den roten Faden der Geschichte erzählen. Es geht um drei Freunde, denen das Taschengeld ausgeht. Zum Glück springt aber die Großmutter ein. So können sie sich doch noch ein Eis kaufen. Dank, der lieben Oma. Happy End also.

Nicht ganz so rosig sieht die Situation bei den Lesepaten aus. Hier werden noch dringend weitere Helfer gebraucht. Der Klassenlehrerin zufolge sind die Ehrenamtler wichtige Partner für die individuelle Betreuung im Leselernprozess. Wer Interesse hat, sollte selbst gern lesen, Geduld und Interesse für die Arbeit mit Kindern mitbringen. Am besten wendet man sich direkt an die Grundschule an der Hasenheide unter Tel. 03338 5708.

Auch auf Bundesebene wird der Stärkung der Lesekompetenz hohe Bedeutung zugemessen. Weil Lesen eine grundlegende Kulturtechnik und der Schlüssel zum Bildungserfolg ist, soll das Lesen innerhalb der Schule gestärkt werden. Zugleich wird angeregt, im Lernumfeld Reize zu schaffen, um dem Lesen auch in Freizeit und Elternhaus wieder einen höheren Stellenwert zu verleihen. Schulen müssten Eltern unterstützen. Das jedenfalls fordert Dr. Susanne Eisenmann, Präsidentin der Kultusministerkonferenz.

