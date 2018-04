Nach Hundebiss wird jetzt die Halterin gesucht

Hans Still

Bernau (MOZ) Hundebisse stehen aus aktuellen Anlässen besonders im Fokus der Öffentlichkeit: In Hannover starben jüngst zwei Besitzer nach Beißattacken ihres Staffordshire-Terrier-Mischlings namens Chico, in Bad König im Odenwald wurde ein Baby von einem Collie zu Tode gebissen. Angesichts solcher Nachrichten nimmt die Angst vor Hunden weiterhin zu, wie uns am Mittwoch ein Bernauer bestätigte. Werner Linke gehört zu den Menschen, die gern auch einmal durch den Wald spazieren und sich in der Natur wohlfühlen. Ein Erlebnis lässt ihm allerdings keine Ruhe, wenngleich sich das Ereignis bereits am 15. März zutrug. „Damals war ich im Waldstück bei Ladeburg in Richtung Lanke unterwegs, linkerhand der Straße, dort wo sich die Kiesgrube befindet“, beschreibt er möglichst genau die Stelle, an der das für ihn so Unglaubliche ereignete. „Ich wurde auf dem Waldweg hinterrücks von einem Schäferhund angefallen, das Tier hat mich sogar verletzt“, berichtet der Bernauer. In seiner Erinnerung war eine schlanke blonde Frau im Alter zwischen 40 und 50 Jahren mit dem Vierbeiner unterwegs, den sie im Wald ohne Leine frei laufen ließ. Der Hund sei an ihm vorbeigelaufen, die Frau habe ihm dann zugerufen, stehen zu bleiben. „Ich bleibe immer stehen, das ist die sicherste Art, einem Hund zu begegnen“, weiß Werner Linke schon seit Jahren.

In seinem Rücken sei der Hund dann umgedreht und habe ihn von hinten gebissen. „Ich hatte einen Bluterguss, mein Trenchcoat wurde zerrissen, all das habe ich bei der Anzeige der Polizei gezeigt und erklärt. Aber leider konnte bis jetzt nicht die Hundehalterin ausfindig gemacht werden“, ärgert sich Werner Linke. Mehrere Wochen lang hoffte er auf einen Erfolg der Polizei, nun entschloss er sich für den Weg in die Öffentlichkeit. „Mir geht es darum zu vermeiden, dass auch anderen Pasanten das passiert, was ich erfahren musste. Es könnte ja auch ein Kind angefallen werden, das will man sich nicht vorstellen“, beschreibt der Bernauer seine Motive. Er hofft, dass sich die Besitzerin des Hundes stellt, wenn sie das liest oder vielleicht von Bekannten angesprochen wird. „Der hellbraune Schäferhund ist zwischen 50 und 60 Zentimetern groß“, präzisiert Linke seine Angaben. Sollte die Frazu sich melden, verspricht er die Anzeige gegen die Halterin zurückzuziehen, auch wolle er keinen Schadensersatz geltend machen.

Sogar beim Ladeburger Tierheim hatte er schon vorgesprochen, da es schließlich sein könne, dass Tierfreunde mit einem Heimhund unterwegs waren. Allerdings seien ihm dort Auskünfte verweigert worden, aus Gründen des Datenschutzes nämlich. Seine Rufnummer wollte Werner Linke nicht öffentlich machen.

Wer ihm mit Informationen helfen möchte, kann deshalb unter der Mailadresse bernau-red@moz.de die Reaktion kontaktieren. Telefonisch sind wir unter 03338 395550 erreichbar.(hs)