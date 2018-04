Schritt für Schritt zum Hallenbad

Patrik Rachner

Falkensee (MOZ) Einen Schritt weiter: Im Hauptausschuss der Stadt Falkensee sind am Mittwochabend weitere Weichen für den möglichen Bau eines Hallenbades an der Seegefelder Straße gestellt worden.

Die Abgeordneten befürworteten mit mehrheitlicher Empfehlung die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Anpassung des Bebauungsplanes F92, inklusive der Fläche für P&R-Parkplätze am Bahnhof Seegefeld, sowie die entsprechende Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung. Vieles deutet abseits davon nun daraufhin, dass politisch mehrheitlich die Maximalvariante mit Bistro, einem Wellness- und Saunabereich, einer Vier-Bohlebahn-Kegelanlage sowie im Sport- und Freizeitbad ein drei Meter Sprungturm und ein Ein-Meter-Brett als Bestandteile befürwortet wird. Zudem könnte eine Rutsche eingebaut werden, zumindest theoretisch. Die geschätzten Baukosten würden dann mit rund 17,1 Millionen Euro zu Buche schlagen. Sollte ein Saunagarten im Außenbereich entstehen, würden weitere 135.000 Euro fällig. Die Rahmenparameter sind zwar nicht in Stein gemeißelt, wohl aber weitgehend abgesteckt. Feinjustierungen sind aber noch vonnöten. Am Mittwoch wurden jedenfalls die Planungsvarianten durch Experten des im sächsischen Lichtenstein ansässigen Unternehmens Bauconzept, das aktuell 26 Schwimmhallenprojekte aktiv begleitet, nocheinmal im Detail vorgestellt - von der Minimal - bis zur Maximalvariante hin. Und: natürlich wurden auch die Kosten beleuchtet. Interessant sind dabei vor allem die Erlöse durch Eintrittsgelder & Co. (Sauna, Schwimmhalle, Kegelbahn, Bistro) und Aufwendungen mit Blick auf die zu erwartenden Betriebskosten gewesen. Die Annahme bei der "Maximalvariante L" unter Einbeziehung diverser Parameter lautet: Im optimistischen Planansatz könnten Erlöse in Höhe von rund 1,38 Millionen Euro erzielt werden, pessimistisch gerechnet rund 677.100 Euro. Mit Blick auf die Ausgaben werden 1,85 Millionen optimistisch und 1,79 Millionen pessimistisch zu Buche schlagen. Der jährliche Zuschussbedarf würde damit jährlich bei entweder 458.500 Euro oder 1,12 Millionen Euro liegen. Mit Blick auf das theoretische Betreibungskonzept, das Gegefa-Geschäftsführer Ralf Haase vorstellte, geht die errechnete Annahme auf Basis der "Schönfelder Welle", ein kommunales Bad der Gemeinde Schönefeld, von einem"Real Case"-Erlös von circa 960.000 Euro aus. Die Aufwendungen gab er mit auf 1,71 Millionen Euro an. Der Zuschuss der Stadt liege damit bei rund 757.200 Euro. Wer Betreiber des Bades werden wird, steht ohnehin noch nicht fest. Nur soviel: Die Stadt selbst wird es nicht sein, entweder das Tochterunternehmen Gegefa oder eben ein externer Betreiber nach Ausschreibung. Wichtig: Nach den öffentlichen Workshops und den Tagungen des Arbeitskreises "Hallenbad" ist ab Mai die Bevölkerung am Zug. Die Falkenseer erhalten demnächst Post mit einem Abfragebogen und dazugehörigen umfassenden und auch kritischen Informationen, wie Bürgermeister Heiko Müller (SPD) betonte. Am Ende darf schließlich abgestimmt werden, ehe die SVV einen Beschluss fasst.